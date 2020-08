Te dejo cinco consejos para disfrutar más el cine como experiencia

Muchas veces me hacen preguntas del tipo: ¿cómo escoges las películas?, ¿cómo sabes cuáles valen la pena? Para ambas preguntas la respuesta es similar: no lo sé, me dejó llevar por mi intuición. Pensando en estas y otras dudas que a veces me plantean, se me ocurrió hacer una lista de cinco recomendaciones para disfrutar más el cine, según mi experiencia:

A la hora de elegir no te fijes en los géneros. Las buenas películas no tienen un género establecido. Lo mismo funciona muy bien una comedia, una cinta de acción o un drama. La calidad nada tiene que ver con el género. Depende de la realización y de que se cumplan los objetivos establecidos. Sé que existe un prejuicio sobre las comedias y las cintas de acción. Se consideran poco valiosas por no tratar temas «serios». No estoy de acuerdo con esta percepción. En el cine vale todo si está bien contado.

No te dejes llevar por las modas. Existe una tendencia de ver series o películas porque todos hablan de ellas en redes sociales o han sido impulsadas con una campaña de marketing agresiva. La razón fundamental para elegir un largometraje o una serie debería ser el interés legítimo que puedas tener en su tema, los actores, la trama, la realización, entre otros. Si eliges películas o series hazlo dejándote llevar por tus gustos personales. No le hagas caso a las modas, al menos que éstas coincidan con tus intereses. ¿Por qué? Porque lo verdaderamente valioso y enriquecedor siempre llega hasta a ti por un motivo único y original, no una razón ajena.

Busca lo que te apasiona. Cuando buscamos en las películas, en los actores, las historias, las ideas, los temas que nos interesan disfrutamos mucho más. El cine es una vitrina donde podemos detenernos a observar y analizar aquellas circunstancias, personajes o realidades de la vida que se parecen a lo que nos interesa para bien o para mal. Si te encuentras a ti mismo en las películas que ves la experiencia será mucho más satisfactoria.

Lee y escucha críticos, pero sólo para tomar notas que vas a desechar después. Los críticos también son público y como seres humanos sus apreciaciones son subjetivas. Puedes oír recomendaciones, pero eres tú quién siempre tiene la última palabra. Llevo algunos años escribiendo sobre cine (ahora también tengo canal de YouTube) y podría decir del séptimo arte algo muy parecido a una frase que escuché en la boca de Rubén Blades sobre la música. La versiono sobre el cine: la mejor película es la que a usted le gusta.

No uses el cine para engordar tu ego. Lamentablemente el ser humano en su estupidez infinita muchas veces se deja llevar por su ego y utiliza las expresiones culturales para sentirse por encima del resto. A veces el ver películas se convierte en una competencia o una forma de mostrar el nivel cultural. El arte te construye por dentro, te aleja de tu ego, se supone que te hace mejor, si eso no pasa, entonces estás perdiendo tu tiempo.

@luisauguetol