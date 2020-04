David Show: el youtuber venezolano con COVID-19 y su escándalo en México

David Show, quién tiene más de cien mil suscriptores en YouTube, hace unos días tuvo la genial idea de ir a un supermercado a pesar de haber sido diagnosticado de COVID -19

En otras oportunidades he comentado que el negocio de ser youtuber ha generado un sinfín de personajes que más allá de sus escándalos no aportan nada.

Aunque tengan éxito y gocen del reconocimiento de gran cantidad de gente, la verdad es que muchos creadores de contenidos digitales se ganan la vida haciendo el tonto en internet y en algunas ocasiones ni para hacer el tonto tienen gracia.

No obstante, cada quién tiene derecho de producir y crear el contenido que mejor le parece y también de consumir online aquello que más interés le genere.

Lo que sucedió con el youtuber venezolano David Show en Ciudad de México es un ejemplo más de lo poco inteligentes que pueden llegar a ser algunos creadores de contenidos, capaces de hacer lo que sea, hasta poner en riesgo la vida de otros, por vistas y likes, es decir, por fama.

David Show, quién tiene más de cien mil suscriptores en su canal, hace unos días tuvo la genial idea de ir a un supermercado a pesar de haber sido diagnosticado de COVID-19. En su video, que ya eliminó, podía verse paseando por lugares públicos, tocando productos sin guantes y no respetando la distancia necesaria que recomiendan para evitar contagiar a alguien más con la enfermedad.

En Ciudad de México le han llovido las críticas e incluso piden su expulsión del país. A lo que él ha respondido con un vídeo de disculpas donde lee un comunicado, video que al parecer, por cierto, está monetizando.

Más allá de su actitud irresponsable y su falta de respeto con el prójimo, pues es evidente que no le importó poner en riesgo al resto al salir a la calle enfermo, en este caso, particularmente, pongo el foco más que en sus actitudes, en las de la gente que lo sigue.

Si este youtuber decidió salir a grabar un vídeo sobre la cuarentena haciendo un montón de tonterías para su canal se debe a que este tipo de contenido es muy fácil de viralizar. Él lo sabía, una semana antes había hecho algo similar.

Antes del incidente grabó otro vídeo comprando comida en la calle. El audiovisual lleva por título Probando comida callejera en Cuarentena. Se supone que en cuarentena no se debe salir para frivolidades, pero él lo hizo. Este video tiene hoy más de cien mil reproducciones, lo que significa que este tipo de contenido genera interés.

Esto me lleva a pensar en lo de siempre con respeto a las críticas que se realizan masivamente a ciertos personajes que hacen vida en internet. Por un lado la audiencia espera comportamientos ideales, responsables, políticamente correctos. Por otro consumen el contenido mediocre que estos personajes realizan.

Hay una gran contradicción, lo que me lleva a preguntarme: ¿por qué hay tantos personajes idiotas que gozan de gran popularidad si se supone que la gente los repudia?

Al parecer muchos no se percatan de que un idiota solamente puede hacer idioteces y la única forma en que no las haga es que no reciba apoyo por realizarlas.

Particularmente no deseo que David Show sea expulsado de México. Es un muchacho joven, merece otra oportunidad y obviamente él es libre de hacer el contenido que más le guste, sobre todo si recibe apoyo.

El problema realmente, para mí, lo tiene la audiencia, siguen personajes que prueban una y mil veces que no hablarán de filosofía como Sartre ni tendrán comportamientos muy inteligentes porque definitivamente no son Albert Einstein y después se quejan de verlos hacer tontería y media. No se le puede pedir peras al olmo.

@luisauguetol