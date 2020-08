Favoritas en Netflix: La invitación

La Invitación ofrece una reflexión sobre las formas que posee el alma humana de resistir a las circunstancias penosas de la vida.

No todo el mundo sabe lidiar con el sufrimiento. No todos lo soportan o tienen el valor de enfrentarlo. Hay gente que simplemente prefiere cualquier cosa antes que aceptarlo como parte de su vida. En La Invitación los personajes creen haber encontrado una forma de lidiar con el sufrimiento, de terminar con él definitivamente. Sin embargo, no todo lo que brilla es oro.

Sufrir nubla el entendimiento e impide ver con claridad las circunstancias en las que nos involucramos. En esta película el sufrimiento es un mal consejero e impedirá que los protagonistas puedan elegir bien. Sin embargo, en el último minuto tendrán que escoger la mejor opción en este largometraje de suspenso que da más de lo que promete.

La película dirigida por Karyn Kusama además de emoción e intriga ofrece una reflexión sobre las formas que posee el alma humana de resistir a las circunstancias penosas de la vida.

Jugando con una premisa muy simple, la cinta comienza con una reunión de amigos donde habrá mucho más que sonrisas inocentes. Los personajes van mostrando su naturaleza y personalidad dejándonos ver las verdaderas intenciones de cada uno. Aunque el ritmo de la película transcurre lentamente para confundirnos y que podamos dudar de ellas.

Esa duda será el mejor ingrediente de la película, ya que nos convencerá de seguir adelante y no perder ni un segundo de la cinta hasta saber realmente cómo se desenvolverán los hechos.

La invitación es la historia de personajes que han vivido experiencias traumáticas e intentan de una forma u otra superarlas. No obstante, sus elecciones finales quizás puedan tener resultados que ni ellos (ni nosotros como espectadores) pueden esperar.

La película es una combinación perfecta de cine fantástico, terror y suspenso cuyos personajes van transformándose hasta el punto en que finalmente se muestren tal y como son. Aunque eso signifique destruir vínculos que en apariencia son valiosos.

La invitación parece simple, pero no lo es, y quizás su mayor mérito se debe a eso: te hace ver que las historias más sórdidas no son aquellas donde necesariamente hay elementos grandiosos. Por el contrario, son esas donde los pequeños detalles tienen poder.

La película filmada prácticamente en un solo ambiente muestra que lo más importante para atrapar al espectador es siempre tener un planteamiento y una historia muy bien contada.

Recordando por momentos a la también cinta independiente Coherencia (2013), La Invitación genera una atmósfera ideal donde lo improbable puede convertirse en realidad.

