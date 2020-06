Johnny Depp cumplió 57, esta es una buena oportunidad para revisar su carrera cinematográfica

Desde su aparición en la película de terror A Nightmare on Elm Street (dirigida por Wes Craven) interpretando a un adolescente que huye de las pesadillas de Freddy Krueger, mucha agua ha llovido bajo el puente cinematográfico de Johnny Depp.

El actor, famoso por su talento interpretativo, su actitud desenfadada, look irreverente, pero también por sus escándalos, nos ha regalado gran cantidad de roles imprescindibles. Sobre todo en alianza con el director Tim Burton. Unión que comenzó en 1990 al realizar junto a él la ya clásica película El joven manos de tijera.

En esta cinta actuaría con quién llegó a ser uno de sus amores más importantes o al menos más resaltante en su momento, debido a un tatuaje que luego tuvo que borrar: Winona Ryder.

Pocos años después, en 1993, protagonizó otro largometraje que sería muy significativo en su carrera ¿A quién ama Gilbert Grape? de Lasse Hallström. En esta película aparece un jovencísimo Leonardo DiCaprio quién logró por su rol una nominación al Óscar y al Globo de Oro.

En 1994 volvería a trabajar con Tim Burton en Ed Wood, la película que cuenta la historia real de este director de cine clase B. Al año siguiente pudimos verlo en Don Juan de Marco donde comparte créditos con Marlon Brando y Faye Dunaway. Esta es una de mis favoritas de su filmografía en la década de los noventa, combina drama y comedia en partes iguales. Además esconde un significado que va más allá de la anécdota que puede parecer superficial.

Para 1997 comparte crédito con Al Pacino en una de las mejores cintas sobre la mafia que se han filmado: Donnie Brasco. Dirigida por Mike Newell, la película cuenta la historia real de un agente del FBI que llega a infiltrarse en la vida cotidiana de un grupo de mafiosos.

Ese mismo año dirige y protagoniza The Brave, un proyecto muy personal que no logró capturar la atención del gran público. Sin embargo, pudo dirigir a Marlon Brando quién participa en esta cinta debido a la buena relación que forjó con él.

En 1999 volvió a trabajar con Tim Burton en Sleepy Hollow, basada en el cuento de terror escrito por Washington Irving.

Johnny Depp es especialista en hacer participaciones especiales y personajes peculiares, como el que hizo en Antes que anochezca (2000) junto a Javier Bardem. En esta película hace un doble rol, uno de ellos como un travesti.

En el 2003, fiel a su estilo, interpreta uno de sus roles más populares en la franquicia Los piratas del caribe: el capitán Jack Sparrow.

También ese año realizaría un personaje especial en la película de Robert Rodríguez, Érase una vez en México. Su rol está muy en la línea de su estilo poco ortodoxo.

Charlie and the Chocolate Factory (2005), Corpse Bride (2005), Sweeney Todd: The Demon Barber of Fleet Street (2007), Alice in Wonderland (2010), Dark Shadows (2012) son las otras películas que ha realizado con Tim Burton en su matrimonio cinematográfico que ha dado buenos resultados.

Siendo un actor convincente, Johnny Depp ha tenido algunos tropiezos cinematográficos. No obstante, está muy claro que su carisma y talento siguen siendo una garantía en la gran industria del cine, para los productores, directores y sobre todo para el público.

@luisauguetol