Los jóvenes preferimos las redes sociales para emprender

Millones de personas utilizamos a diario las redes sociales, y no solo para ver fotos de paisajes, comida o enterarnos de lo que hacen nuestros amigos, conocidos, crush, o cualquier persona de interés; seguro que tú también sigues a unas cuantas empresas en Facebook, Instagram o Twitter, ¿cierto?

Actualmente las redes sociales se han convertido en uno de los principales medios para posicionar marcas (cualquier producto o servicio en lo individual, o un grupo de productos complementarios), esto se debe al gran alcance y efectividad que tienen para vender, comprar y fidelizar a los clientes.

Muchos emprendedores ubican sus marcas en internet por medio de una página web, sin embargo el mundo digital y su rápida evolución ha traído como consecuencia que no sea suficiente.

Lo que traen consigo las redes sociales, que es un agregado que no poseen las páginas web, es una mayor interacción comunicativa y productiva con los clientes e interesados, permitiendo así que los consumidores se sientan cercanos a la marca que de algún modo está humanizada en este medio.

La clave para que una marca funcione en ellas es el manejo correcto de la empatía, la cual según especialistas en inteligencia emocional es el núcleo de cualquier tipo de interacción, creando vínculos emocionales muy intensos.

En las redes sociales puedes instalar en una sola campaña las famosas “4P del mercado” aún vigentes: Producto, Precio, Plaza y Promoción. Es decir, en un solo medio que posee diferentes canales de distribución (Diferentes tipos de redes sociales) puedes segmentar tu mercado, mostrar tu producto, promocionarlo, venderlo e incluso obtener retroalimentación de datos de tus consumidores, qué les gusta, cómo les gusta, cuándo les gusta, etc.

Sin dejar de mencionar que los estudios de mercado previos a la materialización de tu producto pueden ser realizados a partir de las redes sociales, del mismo modo la elección de cuáles redes utilizar dependerá de la población a la que quieras llegar en principio (mujeres, hombres, jóvenes, adultos, niños, etc).

Para que todo esto suceda, es importante que tu emprendimiento posea un adecuado “branding” que te permita construir una marca, dotándola de valores y personalidad.

Las redes sociales son caminos de doble vía, y la manera en que se interactúa con los clientes, haciéndolos partícipes de la comunicación, como lo hacen muchos emprendedores con sus marcas, es lo que los convierte en sus “amigos”, tratándolos como tal: ofrecer antes de pedir. Como en cualquier relación humana interpersonal, mientras más das más recibes, de igual forma funcionan los negocios en las redes sociales.

A pesar de que claramente se decide emprender no para tener amigos sino para conseguir dinero, las redes sociales permiten que tu marca esté cerca de las personas materializando ese lazo en ganancias.

En la era que vivimos las profesiones y trabajos tradicionales han quedado en segundo plano, sobre todo para los jóvenes, a diario una persona joven dotada de muchas capacidades y talentos crea su propio negocio a través de las redes.

Incluyendo a la “marca personal” como uno, cuidado si no es uno de los negocios más demandados que hay en las redes. Siendo ellos mismos (youtubers, bloguers, instragramers) y mostrándose al mundo o enseñando algo a través de esas pequeñas ventanas que son las redes sociales estos emprendedores llegan a generar ingresos en diversas plataformas.

Es un camino “fácil” por así decirlo, ya que no necesitas tener una profesión para iniciar con tu negocio en redes, de hecho cualquiera puede hacerlo, sin embargo lo que te dará el éxito es la constancia y disciplina con la que trabajes para lograrlo.

Sin embargo, que sea el camino “fácil” no significa que no tenga sus preparaciones, a lo que me refiero es que para iniciar un negocio en redes es necesario e importante que conozcamos la red, cómo se utiliza, que herramientas posee, cuáles son sus nuevas actualizaciones, cómo optimizar sus funciones, para qué pueden servir, etc.

Entre las redes más utilizadas para posicionar tu marca, en orden priorizado se encuentran:

Facebook

Una de las redes más importantes del mundo gracias a sus herramientas de video, fotos, chat, interacción con los amigos a través de etiquetas, las videollamadas, etc; que casi todos los empresarios usan para vender y promocionar su producto o servicio.

Instagram

Mi red favorita, siendo su fuerte las fotos, además sus herramientas de interacción con los seguidores, estadísticas, etiquetas y la variedad de contenido que puedes encontrar en ella, para mí es como un google con información visual.

Twitter

Es una de las redes sociales más importantes para las ventas online, es la red más seria que muestra tu producto, y su mayor atributo es la rápida respuesta a los clientes.

Linkedin

Esta es una red social de corte más profesional, que ayuda en la búsqueda de un trabajo y la promoción tu marca personal.

Youtube

En otras redes sociales, al igual que aquí, se pueden generar videos, sin embargo el auge de esta red crece como la espuma, debe ser porque, ofrece contenidos audiovisuales de todas las temáticas que podamos imaginar asimismo, la mayor privacidad que tiene en comparación con otras plataformas web le da un plus.

No obstante, colocar tu negocio en la red puede traer riesgos, si no es una marca registrada, cualquier persona puede robarte la idea y el nombre. Yo recomiendo registrar a tu marca antes de colocarla en las redes sociales

No cabe duda de que las redes sociales son una oportunidad de crecer financieramente, solo basta con saber cómo usarlas y aplicar buenas estrategias de marketing digital para conseguir casi cualquier cosa que se desee emprender.

Hoy en día me parece un desperdicio que se utilicen las redes sociales únicamente para socializar o chismear, si te gusta tanto eso, porque no hacer ambas, y usar las redes para emprender, es muy sencillo . De hecho ya existen miles de cuentas en diferentes redes, principalmente en facebook e instagram que venden humor, los famosos memes son una idea millonaria para quiénes han aprovechado el ocio de las redes y lo han convertido en un negocio. Así como este ejemplo hay muchos más.

Cualquier cosa puede darte dinero en la red, sólo es necesario conexión a internet, es el trabajo del presente que va evolucionando y vino para quedarse.

Me gustaría extenderme más, porque es un tema fascinante y muy amplio, en el cuál he tenido algo de experiencia, sin embargo lo dejaré para próximas entradas en las que hablaré sobre el branding ,marketing digital y además les comente como inicié mi propio emprendimiento en Venezuela, que por supuesto ¡Ya se encuentra en las redes!

