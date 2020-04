Netflix: La trinchera infinita (2020)

La trinchera infinita es un estreno de lo mejor del cine español este año en Netflix

Debido a la cuarentena no tenemos que imaginar lo que siente un ser humano encerrado por obligación. Mucha gente en todo el mundo ahora mismo está fuera de control, viviendo episodios de ansiedad, porque no soportan estar en aislamiento social. Si ya muchos están (o debo decir estamos) histéricos por el encierro, y no ha pasado ni un mes, imagínense pasar treinta años así.

Treinta años encerrados en un espacio del tamaño de un closet viendo la vida pasar por un huequito. ¿Te lo puedes imaginar?

Esta es la premisa de La trinchera infinita. La película se desarrolla durante la dictadura de Franco (en España) y cuenta la historia de aquellos que pretendieron oponerse a ese sistema y fracasaron. Esto tuvo como consecuencia una prisión voluntaria de más de veinte años.

Los rebeldes para evitar la cárcel y la muerte se dispusieron a vivir escondiéndose en sus propias casas o en las de familiares y conocidos. Desde esa trinchera, como bien lo dice el titulo de la película, vieron el tiempo pasar años y años. Casi infinitamente.

Estos hechos los conoces durante los primeros instantes de la película. Cómo se vivieron esos años y lo que representaron lo descubrirás al ver completa esta cinta dirigida por Jon Garaño, Aitor Arregi y José Mari Goenaga.

En La trinchera infinita no se habla de política especialmente, el tema fundamental es la condición humana y el daño que puede ocasionar una dictadura en la vida de la gente. Como pisotea los derechos más esenciales golpeando así la existencia en diversos ámbitos. En el caso de los protagonistas impidiendo toda forma de desarrollo y alegría.

La cinta cuenta una historia que abarca largos periodos de tiempo. Las circunstancias narradas motivan al espectador a cuestionar el sentido de ciertas formas de existencia. No toda vida merece ser vivida, no cuando estás impedido de hacer algo más que comer, ir al baño y respirar. Al menos ese es el dilema que impone la película: ¿vale la pena vivir paralizado por el miedo o morir enfrentando una situación ineludible? ¿Qué es mejor: 30 años de prisión o un mes en libertad?

La trinchera infinita pone de manifiesto estas y otras cuestiones más allá de ilustrarnos sobre un período de la historia mundial que aunque en apariencia es muy conocido, posee gran cantidad de sombras a los ojos de la mayoría.

La película es larga, pero no pesada, podría decirse que incluso es ágil. Sin embargo, se convierte en una herida abierta que llega a ser dolorosa y desagradable. Mucho más ahora, en que no vemos la hora de volver a nuestra vida cotidiana y salir a la calle a plena luz del día mientras el viento nos refresca la cara.

@luisauguetol