Netflix: Loco por vos (2020) cine colombiano con color local

Loco por vos se centra en el tema del amor a pesar de las diferencias

La comedia colombiana Loco por vos (2020) dirigida por Felipe Martínez Amador entretiene aunque no deja de ser un lugar común desde el inicio hasta su final.

No niego que ocasionalmente hace reír aunque no puedas entender mucho sus chistes. No podrás entenderlos porque está llena de bromas locales que supongo entenderán mejor los ciudadanos colombianos, ya que al parecer el largometraje usa elementos culturales de la vida cotidiana de este país latinoamericano para bromear.

Si entiendes los chistes y la jerga que se utiliza en algunos momentos de la película seguramente te genere más interés. Sin embargo, intuyo que la diferencia no es mucha. La cinta es una combinación de los elementos más manidos de todas las comedias románticas filmadas en América Latina.

La premisa inicial es simple: un encuentro y un amor a primera vista. Una relación exenta de emoción que no contagia al espectador en gran medida. Aunque su protagonista Roberto Urbina tiene tanto encanto y gracia que rescata a ratos a la película de su marasmo.

No obstante, el largometraje transcurre sin pena ni gloria aunque se deja ver porque además de exponer situaciones absurdas posee momentos que al menos generan la curiosidad necesaria para seguir adelante.

Loco por vos se centra en el tema del amor a pesar de las diferencias y la separación que puede surgir debido a permanecer a grupos sociales distintos. Desde Romeo Julieta este tema ha sido planteado infinidad de veces, en este caso el planteamiento tiene mucho que ver con la realidad local colombiana, su cultura e identidad.

La trama y el concepto recuerda en mucho a la película española Ocho apellidos vascos (2014) y sin embargo es mucho más sosa. Aunque los nudos argumentales no sorprenden la trama es divertida a ratos, más en unos momentos que en otros.

No obstante, trata de no esperar mucho de este largometraje de amor donde lo menos que podrás sentir es esa emoción. La química de los protagonistas juntos es pobre. Aunque por separado los actores acogen muy bien sus roles.

Loco por vos intenta sin éxito mostrar el color local de unas regiones de Colombia.

Aunque sonreí en algunas ocasiones viendo la película (sobre todo en las escenas donde aparece como actor invitado Julián Arango) estoy segura que al día siguiente de verla lo más probable es que la hayas olvidado. Así de prescindible es.

Dicen que la diferencia entre humor y comedia radica en que la primera hace pensar y luego da risa, mientras que la segunda simplemente hace reír sin mayores pretensiones. Loco por vos pretende hacer humor y sin embargo solamente da risa de vez en cuando sin mayores entusiasmos.

@luisauguetol