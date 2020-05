Netflix: Mentiras peligrosas (2020)

Mentiras peligrosas cuenta una historia de suspenso superficial, pero entretenida

En Mentiras peligrosas dos jóvenes encuentran dinero en las circunstancias más obvias. En la película dirigida por Michael Scott y protagonizado por Camila Mendes los hechos se presentan de un modo previsible. Sin embargo, en al menos dos ocasiones, te hacen dudar sobre quién es quién en esta trama superficial sobre la ambición.

La película sobre una pareja que se enfrenta a la posibilidad de tener dinero fácil es todo menos original. Es rica en baches y en obviar partes de la historia que te ayudarían a entender las razones por las que los protagonistas viven como lo hacen. Los personajes no tienen una personalidad definida, ni un pasado o presente que te deje entender sus motivaciones.

Diría que este es el principal inconveniente de esta cinta: no se toma en serio a sus protagonistas. A pesar de manejar bien la tensión y el suspenso en algunos momentos, nunca va más allá de lo que puedes esperar en un largometraje de este tipo.

La forma en que se maneja el tema de la ambición y las carencias económicas también resulta muy cliché.

Todos necesitamos dinero y estoy segura que muchos no sabríamos qué hacer si nos encontramos con una herencia inesperada, sin embargo, lo interesante de la película (y es lo que nunca pasa) podría ser sugerir o presentar el modo en que puede cambiar a los personajes la posibilidad de tener a la mano todo el dinero que necesitan en la vida.

Aquí eso no pasa. La ambición de los personajes es tan sosa (cada uno según su punto de vista que no te voy a contar por razones obvias) como la misma trama que no te permite retar la imaginación significativamente.

En películas como Sin límites (2011) el tema de la ambición (no precisamente por dinero en un principio) se muestra de forma verosímil a pesar de contar una historia que podemos creer lejos de la realidad. En Mentiras peligrosas eso no sucede y no porque su planteamiento sea poco probable en la vida tal y como la conocemos, porque los hechos son contados por el borde, nunca se llegan a explicar del todo.

En este aspecto radica su principal equivocación. La película es un ejemplo de cómo Netflix a veces produce largometrajes poco originales buscando la conexión fácil. Cintas que aunque llegan a ser el éxito de una temporada, es muy evidente que serán prescindibles y olvidadas rápidamente.

@luisauguetol