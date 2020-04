10 beneficios de no ser tan agraciados que nos enseñó Betty la Fea

“Se dice de mí, se dice que soy fea, que camino a lo malevo, que soy chueca y que me muevo con un aire compadrón. Que parezco un dinosaurio, mi nariz es puntiaguda, la figura no me ayuda, y mi boca es un buzón…” ¿Quién no se acuerda de esta canción? Claro, pertenece a la telenovela “Yo soy Betty, la Fea”, de la cadena colombiana RCN, en 1999, escrita por Fernando Gaitán.

Los actores, Ana María Orozco, Jorge Enrique Abello, Natalia Ramírez, Lorna Cepeda y Julián Arango, y un talentoso elenco más dieron vida a la historia de Betty, de la cual todos nos enamoramos.

Alcanzó el Record Guinness como la telenovela más exitosa de todos los tiempos. Hasta ahora se han realizado 17 adaptaciones en distintos países, incluyendo China y Alemania. Una versión infantil y una serie de dibujo animado son solo algunas de las herencias de la historia.

Betty, nos enseñó que ser “fea” no es malo, y como dicen por ahí “la suerte de las feas la bonita las desean”.

10 beneficios que nos enseñó Betty la fea… ¡Yo soy fea y qué!

1. Tu mejor amigo, te quiere de verdad y sin algún interés sexual. ¡Wow cosa casi imposible!

2. Con buena actitud todo se puede lograr. ¡Sé la diferencia!

3. Una secretaria fea puede apoderarse de la empresa. ¿Quieres apostar?

5. Siempre serás la niña mimada de papá. ¡Que ternura!

6. Tu mamá siempre será más permisiva. ¿Noche de..?

7. Siempre va a haber alguien que quiera ayudarte a cambiar tu aspecto y, si no tienes dinero… ellos pagarán por tu cambio. ¿Malo? ¡Malo no es!

8. Cualquier cambio que te hagas, por mínimo que sea, todos se sorprenderán. ¡Que linda!

9. Te van a querer por tus sentimientos. ¡Te quiero y no por sexo!

10. Mal o bien, siempre hablarán de ti. ¿Por qué pierden la cabeza ocupándose de mi?

Y de regalo: Siempre se tiene un final feliz.

DesdeLaPlaza.com/ E/SE