16 frases de películas para subir el ánimo

Las buenas –y no tan buenas- películas siempre tienen una unas frases épicas que pasan a la posteridad y en ocasiones, catapultan al fin a la lista de favoritas de cualquier personas.

Estas frases, son mejores cuando reafirman el positivismo, tan esencial para el día a día, ya que nos mantiene más activos, nos ayuda a sacar el lado bueno de las cosas y en rasgos generales a ser un poquito más felices.

Por ello, aquí te dejamos un compilado de 16 hermosas frases de películas, que debes recordar en esos días grises ¡Seguramente tu ánimo mejorará!

“Puede que nos quiten la vida, pero jamás nos quitarán… ¡La libertad!” – Braveherart

“Yo no quiero sobrevivir. ¡Quiero vivir!” – Wall-E

“Soñar no te servirá de nada si olvidas vivir” – Harry Potter y la piedra filosofal

“Sólo quiero ser feliz” – Las ventajas de ser invisible

“El miedo siempre está presente, pero aceptarlo te hace más fuerte” – 300

“No es posible que un mundo que hace tantas maravillas sea tan malo” – La Sirenita

“Siempre se llega a alguna parte si se camina lo bastante” – Alicia en el País de las Maravillas

“El odio es un lastre, la vida es demasiado corta para estar siempre cabreado” – American History X

“Cuando la vida te da un golpe, ¿sabes qué tienes que hacer? Sigue nadando” – Buscando a Nemo

“Me he subido a mi mesa para recordar que hay que mirar las cosas de un modo diferente” – El club de los poetas muertos

“Las cosas bonitas no buscan llamar la atención” – La vida secreta de Walter Mitty

“No permitas que nadie diga que eres incapaz de hacer algo, ni si quiera yo. Si tienes un sueño, debes conservarlo. Si quieres algo, sal a buscarlo, y punto” – En busca de la felicidad

“Yo nunca miro atrás, cariño. Me distrae del ahora”- Los Increíbles

“Voy a tomar toda esa negatividad y la usaré como combustible, y encontraré el lado positivo. Y eso no es una mierda, eso lleva trabajo y es la verdad” – El lado bueno de las cosas

“Sólo porque no hayas descubierto tu talento, no quiere decir que no lo tengas” – Los Muppets

“Quiero que sepas que no pasa nada si estás delgada, ni si estás gorda. Lo importante es lo que tú quieres ser” – Pequeña Miss Sunshine

DesdeLaPlaza.com / La Voz del Muro /ABD