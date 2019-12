¡Antes de participar lee esto! Perfil de personas que regalan en amigo secreto

¿Eres de los que te botas en navidad dando regalos a tu amigo secreto y recibes a cambio un cupón de 10% en cualquier centro de comida rápida? Resulta bastante molesto y hasta un abuso de confianza este tipo de situaciones, porque generalmente hacemos este tipo de intercambios con personas conocidas y por la que tenemos cierta estima.

Más que el regalo en sí, es el gesto simbólico en el que se envuelve todo este acto de amistad, en el que la alegría de recibir un regalo por parte de esa persona querida cuenta.

¿Se han preguntado de dónde salió esta costumbre?

El juego del amigo secreto tiene su origen en una vieja costumbre venezolana probablemente de finales de 1800 y principios del siglo pasado.

Las damas venezolanas casadas o comprometidas, por aquel entonces, no podían tener amigos, sino compadres, por aquello de los cuestionamientos sociales.

De manera que optaron por reunirse un grupo de amigos para realizar un intercambio de regalos.

Esa tradición conservadora se denominaba “compadre de papelito o compadre secreto de papelito”, es decir, se escogía aleatoriamente el nombre de una persona al sacar un papel escrito de un recipiente.

Posteriormente, esta tradición pasó a llamarse “amigo secreto” y se extendió a países vecinos a través del intercambio social.

El amigo secreto actual

Actualmente este tipo de actividades se hace a través de Internet, el organizador introduce los datos en una página especializada, donde se colocan los precios, descripción, fecha del intercambio, entre otras opciones.

¡Qué no te estafen en tu intercambio de regalos!

Es por eso que te dejamos acá perfil de personas que abundan entre nuestro círculo de amistades. ¡Si estás en este conteo, evalúate!

El pichirre

Este tipo de personaje no necesita presentación, se caracteriza por ser “más agarrado que vieja en moto”, pobre de ti si te toca este ser tan “bondadoso” puesto que hará todo lo posible por regalarte lo más barato que encuentre como un paquete de galletas de soda, un lapicero (de los que venden en los kioskos) o un par de medias en remate peor que las que te da tu abuela en navidad.

El de mal gusto

Este ser puede que te conozca de toda la vida y sabe tus gustos. Al vestir por ejemplo, pides un par de zapatos sencillos y a tu amigo secreto le da por darte unos tacones que tienen luces brillantes que se activan al caminar.

Eso es no tener sentido común, simple.

El que regala cosas finas

¡Este es el que más gusta! Porque generalmente regala cosas muy fancy, como entradas a conciertos, sesiones relajantes de spa o hasta viajes. Si eres el o la afortunada de recibir un regalo por parte de uno de estos personajes, ¡eres un bendecido y afortunado!

Ok, hasta aquí les mostramos a los que regalan, vamos ahora a hablar de otro tipo de personajes que también están presentes en estas celebraciones:

El inconforme

¡A este señor (O señora) no le gusta nada jamás! Le puedes regalar un apartamento en Dubai y se va a quejar porque le queda lejísimos y que la decoración “no le gusta porque le ve muy ordinaria”.

Al que no le gusta quien le tocó

En todos los grupos siempre van a haber personajes antagónicos, es decir, esos amigos que siempre pelean y andan juntos porque “es amigo de fulana y me toca tratarlo”, entonces cuando les toca jugar al amigo secreto y les sale “ese ser que no tolero” la cosa se pone seria: “Chama, me tocó fulanita y sabes que no la soporto, es mejor que volvamos a hacer el juego porque de pana no le voy a regalar ni un ticket de metro”.

El que “mete casquillo”

Esta persona no le regala a nadie, pero está pendiente de un chisme y habla de todos los regalos, “¿Por qué no te regaló una camisa más grande?, ¡Está bello el collar, pero el color no es el más adecuado para ti!, Chama te fregaron con ese regalo porque eso estaba en remate en el centro, deberías devolverle su broma”.

Al final este tipo de persona no “lava ni presta la batea” porque si no estás jugando, ¿para qué crear discordia, ah?

Pendiente a la hora de regalar a tu amigo secreto, no des cosas que no te gustaría recibir.

DesdeLaPlaza.com/Miguel De La Rosa