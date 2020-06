12 canciones de los 90 que todos cantábamos y nunca pudimos olvidar

Se nos puede olvidar qué día será mañana, pero no la letra de estas canciones de los 90. Aquí te dejamos un repertorio para recordar esta década.

La parte en que gritábamos: Hoy te quiero más que siempreeee, hoy te adoro más que nunca. Hoy te voy a besar de los pies a la cabeza. Guayoyo io io.

La parte en que gritábamos: Estoy aquí queriéndote. Ahogándome entre fotos y cuadernos, entre cosas y recuerdos que…

La parte en que gritábamos: Ingrataaa, no me digas que me quieres, que me adoras, que me amas, que me extrañas, que ya no te creo nada.

4.- Macarena – Los del río

La parte en que gritábamos: Dale a tu cuerpo alegría Macarena que tu cuerpo es pa’ darle alegría y cosa buena dale a tu cuerpo alegría Macarena EEEEH, Macarena.

La parte en que gritábamos: Vueeeelveee, que sin ti la vida se me va. Uuuh uh. Vuelve, que me falta el aire si tú no estás. Uh uh. Vuelve nadie ocupará tu lugar.

La parte en que gritábamos: Eeeeres azúcar amargo. Un ángel y un diablo. Maldito embustero, solo siento que te estoy perdiendo.

La parte en que gritábamos: No llevo para mi casaaa, a una mujer baracunataná, porque pueden pensarrr que estoy loco locolocoló.

La parte en que gritábamos: Mr P-M-O-S-H. Mr. P-M-O-S-H Mr. P-M-O-S-H Mr. P-M-O-S-H.

La parte en que gritábamos: Amores de barra, y un lápiz de labios mal puesto en el baño. Colirio en los ojos, pegote de rímel, la copa en la mano y vuelvo a tu lado.

La parte en que gritábamos: Oh uh oh. imagínate a las sirenas en la luna. Oh uh Oh Empapando a las estrellas con pintura.

La parte en que gritábamos: Uh-Ahí Está. Uh-Ahí Está. Uh, se la llevó el tiburón el tiburón. NO PARE sigue sigue, NO PARE sigue sigue…

La parte en que gritábamos: Y yo estoy aquí borracho y loco, y mi corazón idiota siempre brillará. Y yo te amaré, Te amaré por siempre. Nena, no te peines en la cama que los viajantes se van a atrasar.

