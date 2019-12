10 películas que han marcado la Navidad (+Videos)

Son muchas las películas que han marcado la navidad y se convirtieron en nuestras preferidas para verlas una y otra vez en esta época tan especial.

El Mundo.es elaboró una lista con los 10 filmes clásicos que no puedes dejar de ver en esta navidad. Disfrútalas a continuación:

Eduardo Manostijeras, (Edward Scissorhands, 1990)

Una de las películas que han marcado la navidad y más aclamadas de Tim Burton y tal vez el papel más entrañable de Johnny Depp. En una noche de Navidad, una anciana le cuenta a su nieta la historia de Eduardo Manostijeras, un muchacho con tijeras en lugar de manos. Bizarra en algunos momentos, divertida en otros pero siempre conmovedora. Una de las escenas más emblemáticas es cuando Edward esculpe un ángel de hielo mientras una una bellísima Kim (Winona Ryder) baila bajo las virutas que caen.

Qué bello es vivir, It’s a wonderful life (1946)

Clásico entre los clásicos. George Bailey (James Stewart) es un honrado banquero quien, tras perder una importante suma de dinero, decide acabar con su vida el día de Nochebuena. Le interrumpe Clarence (Henry Travers), un ángel de segunda clase, quien muestra a Bailey cómo habría sido la vida de aquellos que le rodean si él no hubiera existido.

Los fantasmas atacan al jefe, Scrooged (1988)

‘Cuento de Navidad’ de Charles Dickens ha inspirado muchas cintas. En esta divertida versión, Mr. Scrooge es Frank Cross (Bill Murray), un despiadado director de televisión que recibe la visita de un desconcertante taxista neoyorquino del pasado, una estrafalaria hada del presente y un sádico mensajero del futuro. Su discurso final, en el que describe el mensaje de la Navidad y la magia de la Nochebuena es uno de los más apropiados para estas fechas.

Un padre en apuros, Jingle all the way (1996)

Muchos padres andan estas fechas como locos buscando el halcón milenario de Lego, el juguete estrella de estas navidades. Quienes lo hayan dejado para última hora se sentirán plenamente identificados con Howard Langston (Arnold Schwarzenegger), un padre de familia que espera compensar a su hijo por perderse su clase de karate con un muñeco Turboman. El problema es que el juguete está agotado en todas las tiendas, por lo que Langston inicia una cómica odisea para dar con el regalo.

El diario de Bridget Jones, Bridget Jones’s Diary (2001)

“Todo empezó el día de Año Nuevo, en mi trigésimo segundo año de soltera…”. Así comienza El diario de Bridget Jones, una divertida comedia con Renée Zellweger, Hugh Grant y Colin Firth. Como propósitos para el nuevo año, Jones decide adelgazar y escribir un diario en el que va narrando las peripecias de su vida amorosa, dividida entre dos hombres: Daniel Cleaver, su jefe, un tipo encantador, sexy y peligroso y Mark Darcy, un viejo amigo de la familia.

Gremlins (1984)

¿Quién no ha soñado alguna vez con encontrar un perro o un gato debajo del árbol? Los protagonistas de esta película reciben un mogwai, una adorable mascota a la que deben cuidar cumpliendo tres normas básicas: no darle de comer después de medianoche, no mojarlo y evitar que le dé la luz del sol. Naturalmente las tres normas son infringidas (si no, no habría película) y del inocente mogwai surgen unas gamberras criaturas: los gremlins.

Love Actually (2003)

Imprescindible en cualquier lista de películas navideñas. Con un reparto de lujo lleno de caras conocidas (Hugh Grant, Liam Neeson, Colin Firth, Laura Linney, Emma Thompson, Alan Rickman, Keira Knightley…), la película cuenta la historia de amor de 10 parejas distintas que tienen en común los aspectos más divertidos, tristes, ingenuos y estúpidos del amor. Llena de escenas memorables, nos quedamos con el momento en que Mark (Andrew Lincoln) le declara a Juliet (Keira Knightley), la esposa de su mejor amigo, su amor.

Solo en casa, Home alone (1990)

La familia de Kevin McCallister (Macaulay Culkin) planea pasar las navidades en París. Accidentalmente, Kevin es olvidado la mañana del viaje cumpliendo así su sueño: vivir solo. La aventura del pequeño se complica cuando se da cuenta de que dos ladrones un poco torpes (Joe Pesci y Daniel Stern) planean saquear su casa el día de Nochebuena. Lo que los cacos ignoran es que Kevin ha preparado un montón de trampas para no ponérselo nada fácil. Un entretenimiento muy logrado que dio pie a varias secuelas.

Pesadilla antes de Navidad, The nightmare before Christmas (1993)

De nuevo Tim Burton (esta vez como productor). ‘Pesadilla antes de Navidad’ es un clásico de Halloween y de estas fechas. Jack Skellington, el Señor de Halloween acaba de descubrir la Navidad y está dispuesto a darle su toque personal (secuestro de Santa Clavos incluido). Una joya de animación realizada con la técnica del ‘stop motion’ y con una estupenda banda sonora.

Jungla de cristal, Die hard (1988)

Navidad en Los Ángeles, California. John McClane (Bruce Willis) un policía de Nueva York quiere ver a su mujer y a su hijo, con lo que no cuenta es con que tendrá que salvar a su esposa de un grupo de terroristas que se ha apoderado de un rascacielos tomando a varios rehenes. Una trepidante película de acción con un villano de altura (Alan Rickman) . No todo van a ser romances y comedias.

Krampus – Maldita Navidad, Krampus (2015)

La antítesis de Santa Claus es Krampus, un ser mitológico cuya misión es castigar a los niños que se han portado mal durante el año. Max pierde la fe en estas fiestas tras una disputa familiar, esta actitud provocará la irá de Krampus quien amarga las navidades a Max y su familia. Una comedia de terror que ha cosechado críticas desiguales.

Elf (2003)

Will Ferrell protagoniza este filme que sigue la historia de un bebé abandonado que consigue colarse en el saco de Papá Noel sin que este se de cuenta y acaba en el Polo Norte, donde se convertirá en uno más de los elfos que ayudan a Santa durante todo el año a fabricar juguetes. Sin embargo, en cuanto se entera que es humano, se marchará a Nueva York a buscar a su padre.

