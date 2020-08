Estas son las películas más largas del cine Hollywood

Seguramente eres una de esas personas que habrás visto una película que te ha parecido muy interesante, pero de corta duración, dejándote con ganas de ver más.

O como muchas películas muy extensas, pero muy aburridas, que cuando llegas a darte cuenta, es más lo que dormiste, desde mucho antes de que llegará a la mitad de la cinta.

Pues bien, si de películas largas se trata, en esta nota te mostraremos las películas más largas del cine Hollywoodiense.

1.- “Cleopatra”

Protagonizada por Elizabeth Taylor y dirigida por Joseph L. Mankiewicz en 1963, con una duración de 4 horas y 3 minutos.

2.- “Lo que el viento se llevó”

Protagonizada por Clark Gable y Vivien Leigh, y dirigida por Victor Fleming en 1939, con una duración de 3 horas y 58 minutos.

https://youtu.be/lZfaM3ghoGY

3.- “Los diez mandamientos”

Protagonizada por Charlton Heston, y dirigida por Cecil B. DeMille en 1956, con una duración de 3 horas y 51 minutos.

4.- “Lawrence de Arabia”

Protagonizada por Peter O’Toole y Alec Guinness, y dirigida por David Lean en 1962, con una duración de 3 horas y 42 minutos.

5.- “La puerta del cielo”

Protagonizada por Kris Kristofferson y dirigida por Michael Cimino en 1980, Existen diferentes versiones en cuanto a duración de la película. La edición más larga estrenada es de 3 horas y 39 minutos.

6.- “Ben-Hur”

Protagonizada por Charlton Heston, y dirigida por William Wyler en 1959, con una duración de 3 horas y 32 minutos.

7.- “El Señor de los Anillos: La comunidad del anillo”

Protagonizada por Elijah Wood, Ian McKellen y Liv Tyler, y dirigida por Peter Jackson en 2001, con una duración de 2 horas 58 minutos (cine) y 3 horas 48 minutos (versión extendida).

8.- “El Señor de los Anillos: El retorno del rey”

Protagonizada por Elijah Wood, Ian McKellen y Viggo Mortensen, y dirigida por Peter Jackson en 2003, con una duración de 3 horas 20 minutos (cine) y 4 horas 11 minutos (versión extendida).

9.- “Espartaco”

Protagonizada Kirk Douglas y Laurence Olivier, y dirigida por Stanley Kubrick en 1960, con una duración de 3 horas 4 minutos.

Otras

En el campo del cine experimental encontramos cintas de duración a veces inimaginable, como por ejemplo: “The Cure for Insomnia “(La cura contra el insomnio), dirigida en 1986 por John Henry Timmis IV, se prolonga durante 87 horas y figura como la más larga de todos los tiempos en el Libro Guinness de los récords. En esta cinta, el poeta L. D. Groban lee ante la cámara un poema de 4.000 páginas, con pequeños videoclips insertados de tanto en tanto.

La otra es un film, llamada “The Longest Most Meaningless Movie in the World” (La película más larga y absurda del mundo), elaborado en 1968 a base de escenas de archivo por el inglés Anthony Scott, con una duración de 48 horas.

DesdeLaPlaza.com/ Muy interesante/Rubén Scorche