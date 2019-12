Regalos que no debemos dar en Navidad (ni en ninguna fecha)

Antes de dar regalos piensa en la reacción que podría tener la persona a la que se lo quieres dar al recibirlo, eso te ayudará a decidir.

En esta época de Navidad, los regalos van y vienen. Ya sea por jugar al amigo secreto, porque quieres demostrarle cuánto te importa y quieres comprar un presente que sea del agrado de la otra persona, te recomendamos no tener en cuenta ninguna de estas opciones:

Artículos para el hogar

¿Los regalos navideños son para una mujer o para la casa de ella? Por más necesario, bonito y útil que pueda ser este nunca será un buen regalo. Además, es poco personal. “Espero que disfrutes de este portarretratos”, “¿De verdad te gustó la tostadora?”, “Sabía que te encantaría ese cojín”. Aunque es un reto interesante conseguir algo que se adapte al gusto decorativo de su casa, no te arriesgues con esto.

Productos de belleza

Labiales, cremas, sombras… Puede que no sea la mejor opción, ya que no sabes cuál es la marca favorita de ella. No tienes estudios en dermatología para conocer cuál es su tipo de piel y cuáles productos podrían sentarle mal y desencadenar una reacción alérgica. Hay mujeres que no pueden usar cualquier tipo de maquillaje, por ejemplo. Si has tenido la oportunidad de revisar su estuche, adelante.

Lencería

Esto es rebasar los límites de la confianza. Ninguna mujer podría sentirse cómoda con estos regalos navideños. A menos que provenga de su pareja y lo consideren algo más íntimo. ¿Acaso sabes que talla es? ¿Con qué modelos se siente más cómoda? ¿Qué tan sexy o de abuelita puede ser? Te aseguramos que no quieres inmiscuirte en estos temas. Opta por prendas básicas o accesorios que se asemejen a lo que suele vestir.

DesdeLaPlaza.com/EmedeMujer/LDJ