Así de versátiles son las arepas (+Recetas)

No hay nada más venezolano que una arepa, eso es una gran verdad. Y como buena hija de esta hermosa patria, existen varios tipos y sabores, que se adaptan a las necesidades y gusto de cualquier paladar.

Dulces, integrales, andinas, de chicharrón, de colores… Existen múltiples formas de preparar las arepas. Criollo que no coma arepa es porque no quiere o porque no es criollo, ya que su versatilidad es tan amplia, que no hay excusa que valga para no comer nuestro plato más representativo.

Hoy, Día Mundial de la Arepa, te presentamos siete opciones diferentes y deliciosas para prepararlas:

Arepa dulce

Las arepitas dulces, también conocidas como arepitas de anís, son particulares y muy queridas porque se inflan, dejando en su capa superior una delgada y crujiente que sencillamente las hace deliciosas y únicas. Usualmente se rellenan con queso rallado, perfecto combinación por el choque de sabor. Se preparan con harina de maíz precocida, azúcar (o papelón), anís en semilla, agua y a freír.

Arepa de chicharrón

¡Cuidado con el colesterol! Pero no te preocupes, comerse eventualmente una arepa de chicharrón no hace ningún daño. Estas delicias son preparadas con harina de maíz, chicharrón (piel de cerdo) un toque de sal y agua. Sin duda, esta arepa no necesita ningún relleno extra, pero el queso guayanes es su mejor acompañante.

Arepas andinas

Como una variación de la arepa de maíz tradicional, durante el siglo XIX, en el estado Mérida, los campesinos empezaron a usar harina de trigo para preparar la masa, pues para aquel tiempo la región andina era la única tierra venezolana que cultivaba trigo. Desde entonces se han popularizado en todo el país y son una perfecta “bala fría” para disfrutar durante los viajes de carretera. Se preparan al budare con harina de trigo, azúcar, mantequilla, agua y un toque de sal.

Arepas domplinas

Las domplinas son poco conocidas, pero se presentan como una variación de la arepa andina, en la que se sustituye su método de cocido. Éstas, son fritas en vez de asadas y su dulzura le da un toque particular. Su nombre, proviene de la palabra inglesa dumpling, y son muy populares en la península de Paria, Estado Sucre.

Arepas de afrecho

Ni con la vida fitness se abandona la arepa, y como su versatilidad lo permite, quienes aman cuidar su cuerpo crearon la arepa de afrecho, también conocida como integral. Esta es preparada con la mezcla tradicional, pero parte de la harina es sustituida con afrecho grueso, avena y linaza molida. Estas proporcionando la fibra, glúcidos, proteínas, lípidos, vitaminas y minerales que el cuerpo necesita.

Arepas de avena

Son otra presentación de la gastronomía fitness venezolana. Se preparan con igual cantidad de harina de trigo y avena en hojuelas o molida. Aportan alto contenido de fibra.

Arepas fritas

Las arepas fritas, o “las del huequito” son muy populares. Su preparación es la tradicional, solo que debe cocinarse en un caldero rebosante de aceite. Comerlas con un relleno dominó… no tiene precio.

