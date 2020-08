Siete curiosidades que tal vez no sabías sobre los zurdos

Los zurdos representan un 10% de la población mundial y siempre han sido un misterio para los investigadores. Pero mirando atrás en la historia, a los zurdos los juzgaban, incluso ¡los forzaban a escribir con la otra mano!

Investigadores de la Universidad Northwestern (EE.UU.) se propusieron investigar por qué tan pocas personas en el mundo eran zurdas.

Los resultados de la investigación, publicados en la revista The Journal of the Royal Society Interface, concluyeron que se debía a la interacción y cooperación del ser humano con los individuos de su misma especie que usan sus mismas herramientas.

Esto se traduce en que todos usemos la misma mano.

“Cuanto más social es el animal -donde la cooperación es muy apreciada- mayor será la tendencia de la población hacia un lado”, aseguró el director de estudio, profesor de ciencias y matemáticas en la Escuela Mc Cormick de Ingeniería y Ciencias Aplicadas.

Los zurdos saben que siempre notarán la diferencia con los diestros, al menos en los artefactos, hechos en su mayoría para diestros.

Hoy en día las cosas no son tan complicadas y hasta podemos encontrar tijeras para zurdos u otros artefactos, aquí 7 hechos que no sabías sobre los zurdos:

Ganan más peleas

Estudios demostraron que quienes son zurdos ganan más peleas debido al factor sorpresa, nadie se espera un golpe desde la izquierda.

Tienen un mejor cerebro

Se ha demostrado que los zurdos acceden con mayor facilidad a ambos lados del cerebro, algo que no sucede con los derechos.

Por lo tanto, tienen mayor creatividad, y además hay más personas con IQ superior a 140. Esto último se debe referir a algo porcentual ya que sólo el 10% del mundo son zurdos.

Desde el vientre se sabe qué serán zurdos

Cuando un bebé está en el vientre de su madre ya se puede observar si será zurdo o diestro.

Si es zurdo, su cabeza estará apoyada a la izquierda, contrario a si es derecho. Aunque puede ser solamente una coincidencia, la realidad es que se repite en casi todos los casos.

Más zurdos luego de los 40 años

Estudios demostraron que cuando la mujer embarazada tiene 40 años o más, el bebe tiene un 125% más de probabilidades de ser zurdo.

Era malo ser zurdo en la antigüedad

Hace cientos de años, ser zurdo era visto como algo malo, se relacionaba a las personas zurdas con la maldad, la neurosis y actividades criminales.

Toman más seguido

Un estudio ha comprobado que los zurdos tienden a tomar más alcohol que los diestros, lo cual no quiere decir necesariamente que se emborrachan más.

Tienen su día el 13 de agosto

El 13 de agosto es el Día de los zurdos, fecha que se estableció en el año 1990 para recordar que hay personas que no usan la mano derecha.

Por ahí dicen también que los zurdos son “atravesados”, es decir, de un humor algo difícil. Pero no hay que generalizar. Si eres zurdo, ya sabes que es tan normal como ser diestro.

