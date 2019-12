Navidad con sabor venezolano

Las fiestas decembrinas son la época del año donde afloran esos sentimientos de unión, esperanza, fe, amor y buena voluntad. También se exacerba el apetito por degustar las delicias navideñas que ofrece la gastronomía venezolana y que resultan ideales para compartir entre amigos y familiares, para juntos celebrar el nacimiento del niño Dios, el final de un largo año de infinitas vivencias y el comienzo de un año nuevo que ofrece 365 oportunidades para conquistar nuestros anhelos.

Para los venezolanos compartir el pan es parte de su acervo cultural y en navidad esa tradición se esparce por los hogares de todo el país.

DesdeLaPlaza.com te presenta el top 10 de los más suculentos platos navideños, tanto dulces como salados, que no pueden faltar en las festividades navideñas.

La multisápida hallaca venezolana

Protagonista principal en las cenas tanto de navidad como de año nuevo. Suculenta y nutritiva, con una variedad de ingredientes excepcionales de todos los grupos alimenticios, que además combinan en su esencia, esa cultura que data de la época colonial y la influencia gastronómica española, indígena y africana que convergieron en Venezuela y plantaron sus raíces en nuestros fogones.

La tradicional hallaca varía en cuanto a ingredientes y preparación de acuerdo a la región del país donde se elabore, pero en cualquier lugar que se deguste es sinónimo de amor y unión familiar, desde su preparación hasta que es servida en la mesa, la hallaca, tiene ese sabor a familia, hermandad y solidaridad que caracteriza al pueblo venezolano.

Para preparar una hallaca caraqueña se necesita un guiso a base de carne de res, cerdo y pollo o gallina, que puede hacerse con todas las proteínas juntas o cada una en un guiso por separado, según la preferencia, al que se le agregan aliños como: cebolla, pimentón, ají dulce, ajo, cebollín, especias, vino tinto o blanco, papelón y aceite de onoto, al estar listo el guiso se deja enfriar. Con el caldo del guiso previamente colado, sal y aceite onotado se amasa la harina de maíz precocida, dejándola suave y con un color amarillo intenso, casi naranja. Luego se extiende la masa muy delgada sobre hojas de plátano que han sido previamente ahumadas o cocidas, se agrega el guiso, aceitunas verdes de huesito o rellenas, pasas de uvas, encurtidos, alcaparras, encurtidos en vinagre, almendras peladas y tostadas, tocino o tocineta, tiras de pimentón verde y rojo, aros de cebolla muy delgadas, se envuelve como un regalito en la hoja de plátano y se amarra con pabilo, luego se sancochan en abundante agua hirviendo con sal por 15 minutos aproximadamente. Finalmente, tendrá este manjar que una vez que lo pruebe no podrá faltar en sus cenas navideñas o si se anima puede hacerlas vegetarianas, de pescado o de la proteína de su preferencia y degustarlas durante todo el año.

Pan de jamón

Impelable acompañante en las cenas en las festividades decembrinas, coprotagonista de la mesa de navidad, su origen no data de la época colonial, sin embargo forma parte de las tradiciones y costumbres gastronómicas de los hogares venezolanos. Su dulce aroma y suave masa deleitan a los paladares más exigentes. Existen muchas recetas para elaborar la masa del pan de jamón, no tiene mucha variación: jamón ahumado, aceitunas rellanas, pasas de uvas, tocineta y el toque mágico del papelón convergen en un festín de sabores único y magistral.

Ensalada de gallina

Originalmente se preparaba con gallina sancochada y desmechada, en la actualidad por cuestiones prácticas se utiliza pollo desmechado. La ensalada de gallina (pollo) es el complemento perfecto para las festividades. Sus ingredientes principales son: pollo sancochado y desmechado, papa y zanahoria cocida, cortada en cubos, guisantes verdes, mayonesa, sal, pimienta, aceite, vinagre y hay quienes agreguen un toque de mostaza. Para darle un poco más de sabor hay quienes le otorgan su toque especial con cebolla y pimentón rallado muy finito. También se le puede agregar piña y manzana verde pelada y cortada en cubos pequeños o nueces. Otra variante es agregar pasas de uvas negras o rubias y céleri o apio España cortado muy finito. Aquí aplica el refrán popular que reza que en la variedad está el gusto.

Pernil

Una paleta de cerdo con hueso o pernil bien condimentado con especias y aliños, vino, juego de naranja, papelón, tampoco puede faltar en las cenas de estas fechas. Acompañado con frutos secos, y la tradicional salsa de ciruelas pasas y vino tinto con especias como canela, clavo, anís estrellado, pimienta guayabita y una hoja de laurel. El pernil a veces es sustituido por un pollo relleno, por un asado negro, un enrollado de carne o en algunos casos por pavo que aunque no es tradicional venezolano, la influencia de otras culturas lo ha traído hasta nuestras tierras.

Para la buena fortuna, la prosperidad y para que nunca falte el alimento en casa, en la noche de año nuevo no debe faltar un buen plato de lentejas, con su respectivo sofrito criollo de cebolla, pimentón, ají dulce, ajo, cebollín y ajoporro; además de alguna proteína como tocineta o algún embutido ahumado y las respectivas papitas y zanahorias cortadas en cuadritos. Un buen guiso de lentejas se coloca en la mesa de fin de año para atraer abundancia, tradición que acompaña a muchas otras que se ponen en práctica antes de despedir el año viejo.

Dulce de Lechosa

Con azúcar o papelón, el dulce de lechosa que data desde finales del siglo XIX, es delicioso y no puede faltar en los hogares venezolanos. Su preparación es todo un ritual, como la mayoría de las preparaciones navideñas. La lechosa debe estar verde, se debe secar al sol y al sereno, se hierve con bicarbonato para que quede blandita sin perder textura. Se endulza con azúcar blanca, rubia, morena o con papelón y sus respectivas especias dulces: clavo, canela y pimienta guayabita hacen de este dulce un manjar con aromas y sabor a Venezuela. Dulce de cabello de angel con piña, de higos, hicacos y los cascos de guayaba son otras de las opciones dulces que nos acompañan en estas fiestas.

Torta Negra

Aunque no es originaria de Venezuela, la torta negra también forma parte del menú de las fiestas decembrinas. No es un ponqué esponjoso pero si muy húmedo y con mucho sabor, frutas maceradas, frutos secos, vino, jugo de naranja, cacao, especias y los ingredientes que no pueden faltar en una torta como huevo, mantequilla, azúcar y harina hacen de este postre una suculenta mezcla con mucho sabor. Como todo en la vida, esta torta tiene fanáticos y detractores, hay quienes prefieren un stollen: pan de frutas de origen alemán; o el tradicional panettone de chocolate o de frutas, que hemos adoptado los venezolanos, o para los paladares más exigentes y refinados hay quienes se inclinan a un croquembouche: como un de arbolito de navidad que se construye con profiteroles rellenos de crema pastelera, de vainilla, chocolate, caramelo, café o el sabor de su preferencia y es decorado con hilos dorados de caramelo por toda su estructura. La influencia de otras culturas ha marcado su toque especial aportando con sus sabores a las tradiciones y costumbres venezolanas.

Ponche crema

Dulce, cremoso, lácteo y alicorado, así es el tradicional ponche crema venezolano, es tan rico que parece un postre. Bien frío y con mucho hielo resulta ideal para las festividades. Para elaborarlo se necesita leche condensada, leche, ron dorado, vainilla y hay quienes le agregan canela y yemas de huevos para darle una consistencia más sedosa.

Uvas

Verdes o rojas antes de decir adiós al año viejo, y al compás de las 12 campadas que anuncian un nuevo año, los venezolanos se comen 12 uvas, al tiempo que piden un deseo por cada uva y por cada campanada. Esta tradición es conocida como las uvas del tiempo, dedicadas a los versos del gran poeta Andrés Eloy Blanco y justamente con el pasar del tiempo ha pasado a formar parte de las arraigadas costumbres venezolanas para año nuevo.

Frutas frescas y frutos secos

Nueces, avellanas, almendras, merey, pistachos, ciruelas pasas, frutas confitadas, pasas de uvas, cerezas y duraznos o melocotones en almíbar, además de manzanas, peras, uvas y mandarinas también forman parte de las adornadas y abundantes mesas navideñas tanto de noche buena como de año nuevo. Hay quienes hacen adornos con frutas velas doradas y canela en rama para despedir el año en una especie de ritual y recibir al próximo con los brazos abiertos hacia la prosperidad.

No hay mejor regalo en navidad para las familias venezolanas que compartir la mesa con familiares, amigos y allegados, disfrutar de las tradiciones y costumbres gastronómicas y darle rienda sueltas a los buenos deseos, la solidaridad, hermandad, amor, unión y sobre todo gratitud. Agradecer por la vida, por lo mucho o poco que podamos tener, por la salud, la prosperidad y porque un nuevo año nos espera con bendiciones y alegría regalándonos 12 nuevos meses para concretas metas y materializar sueños.

Feliz Navidad y un maravilloso 2018 lleno de bendiciones para las y los venezolanos.

DesdeLaPlaza.com/Beriozka Fereira