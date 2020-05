Amigos con derecho: 10 reglas básicas que debes saber

Si bien un noviazgo es difícil de mantener, una relación de amigos con derecho se lleva la batuta, porque existen centenares de delgadas líneas que no puedes cruzar sin que esto traiga como consecuencia que te caigas de la red por la que caminabas.

Esta vez te traemos 10 reglas básicas de los amigos con derecho, para que puedas mantener esa red resistente y a prueba de todo lo que quieran hacer.

1. Prohibido enamorarse: recuerda que lo que buscas es una forma de explorar tu sexualidad y cubrir tus necesidades sexuales sin compromisos ni ataduras y… ¡Enamorarse es la mayor atadura de todas! Así que, apenas sientas que el tren se está desviando de su curso, ¡salta, porque se pueden estrellar!

2. Los celos no están incluidos en el paquete: no debe ser de tu incumbencia con quién está, por qué está ahí, ni para qué, si iniciaste una relación de este tipo, debes estar claro/clara que no tienes ningún tipo de autoridad sobre el otro, porque son solo amigos.

3. No podrás exigir fidelidad: Inicia con esta idea clara, ‘tanto tú como tu amigo/amiga, técnicamente siguen estando libres, así que ambos pueden hacer y deshacer con su vida, su tiempo y sus otras amistades…’

4. Si el sexo es malo… ¡Next!: el punto de este tipo de relaciones es el beneficio sexual y si el pilar fundamental no es de tu agrado, mejor busca otro terreno para pavimentar. ¡Seguro puedes conseguir algo mejor!

5. Para todo el mundo siempre serán AMIGOS: la discreción es clave para los amigos con derecho, bien dicen por ahí ‘el que come callado, come dos veces’… De nada te sirve tener a todo tu círculo de amigos cercano preguntándote por él/ella o que tu familia le conozca y le lleves a las reuniones familiares, esto solamente ayudará a afianzar más la sensación de compromiso de la que estaban huyendo al iniciar esta relación.

6. No pasarán el 14 de febrero juntos: el 14 de febrero es el Día de los Enamorados, y ustedes no lo son… ¿O sí? Mejor dejen ese día para reflexionar o compartir con sus amigos no tan cariñosos, después de todo, el romance y el sentimiento que envuelve este día puede que les lleve por senderos que no quieren transitar.

7. Asegúrate de conocerlo bien: lo admitas o no, estás en una relación, sólo que más libre que una regular, por tanto no puedes estar con una persona que apenas conoces. En este tipo de amistades, la confianza es muy importante, el saber que lo que hagan o dejen de hacer se mantendrá entre los dos, garantiza que todo vaya ‘a pedir de boca’, pero… ¿Cómo confiar en alguien que no conoces?

8. Asegurarse de estar en la misma página: desde el principio deben dejar claro qué buscan, qué esperan y qué pueden exigir, así no habrán malos entendidos en el futuro ya es bastante difícil mantener este tipo de relaciones sin que ninguno de los dos resulte herido sentimentalmente, así que procura no facilitarle el trabajo a las confusiones.

9. La regla de oro es cuidarse: primero, recuerda que no hay exclusividad, así que no tienes seguridad de con quien pasa el tiempo libre tu amigo/amiga y como están las cosas con las ETS en la actualidad, más vale prevenir que lamentar.

Además, el punto de todo esto, es una relación libre, divertida, ¡sin compromisos!, y no hay nada de diversión en 9 meses de mareos y pies hinchados, añadiendo que, claro está, ¡nada grita más, compromiso, que un niño! Si estás tratando de vivir tu vida al máximo y sin ataduras, esta debe ser tu REGLA #1.

10. ¡No lo stalkees! no comentes todas sus fotos, ni estés pendiente 24/7 a lo que hace o deja de hacer por las redes sociales, son seres independientes, así que no necesitas saber cada uno de sus movimientos; de igual forma.

¿Recuerdas que la exclusividad no es mandatoria y que la relación debería mantenerse bajo perfil? Bueno, el hecho que estés presente en Facebook, Twitter o Instagram como su fan #1 lo echa todo por la borda.

DesdeLaPlaza.com/Esplota/MD