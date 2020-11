Cinco grandes temores de los hombres antes de la primera noche de sexo

¿Crees que sólo tu estás nerviosa? ¡Su cabeza está a punto de explotar! Y no sólo por las ganas que tiene de estar contigo, sino por los miedos típicos de la primera noche. ¿A qué le temen ellos en la primera vez con una nueva mujer? ¡Entérate ahora!

1. No satisfacer tus expectativas

Este es el mayor miedo que todo chico enfrenta en su primera vez con su cita o novia. Es algo general que engloba varios factores que inciden en la noche, pero se puede resumir en un gran miedo común: “¿Y si no le gusta?” Esto puede petrificarlo y lo vuelve loco de nervios. La primera noche es tan ansiada por ti como por él, y lo que más quiere es que te lleves una buena impresión y estar a tu altura.

2. Que no te haga llegar al clímax

El orgasmo femenino para algunos hombres es todo un misterio, por eso, uno de sus grandes miedos es que tú no lo puedas conseguir estando con él.

3. Que no te guste su cuerpo

No te pienses que nosotras solas somos las que tenemos esas cosas tontas en la cabeza, miedos de que ellos noten la pancita y la celulitis. ¡Ellos también las piensan! Tu chico puede preocuparse por cómo se ve esa noche, si le vas a gustar desnudo y si es suficiente para ti.

4. Que todo termine rápido

Es una manera decorosa de nombrar a la eyaculación precoz. Las ganas de estar contigo pueden hacer que su pasión se desenfrene y la acción termine rápido, lo cual lo asusta y definitivamente querrá evitar.

5. Que los nervios lo traicionen

Los nervios muchas veces traicionan hasta a los más machos, y hacen que su “amigo de allí abajo” no despierte y no puedan hacer el amor. Que eso le pase puede aterrarlo, no sólo porque no va a poder concretar lo que tanto desea ¡sino por lo que tú vas a pensar de él!

De todas formas, ahora que ya sabes de sus miedos en la primera noche contigo lo vas a entender mejor. Él quiere lo mejor para ti y sobre todo, ¡que pienses que él es el mejor de todos! Que tu creas que su desempeño en la cama es mediocre es su peor pesadilla.

¡Ayúdalo a superar sus miedos!

