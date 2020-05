Ocho señales de que no eres saludable

Puede que te veas muy bien, que estés en tu peso ideal, que te ejercites más de tres días a la semana, que te encante comer vegetales y, aún así, ser una persona no saludable. El organismo siempre avisa cuando algo no anda bien, el problema es que muchas veces estos indicios suelen pasarse por alto porque la persona desconoce qué representan. Descubre aquí 8 señales de que NO eres saludable.

Orina muy amarilla

El color de la orina puede ayudar a identificar el estado de los riñones. Cuando éstos funcionan correctamente la orina es transparente, de lo contrario, la orina suele ser muy amarilla. Cuando la orina no es transparente lo más probable es que no exista una hidratación óptima y los riñones estén trabajando forzadamente. Incrementar el consumo de agua diario es el mejor remedio para este problema, si eso no ayuda lo mejor es visitar al médico.

Te enfermas con más frecuencia

Si antes podías pasar un año sin gripe y ahora no puedes oler un estornudo porque tienes congestión nasal, puede que no seas tan saludable. Por lo general, cuando las personas se resfrían con facilidad es necesario fortalecer el sistema inmune y chequear que nada malo está pasando en él. Visita al médico para que indique cuáles exámenes de sangre necesitas y recete un tratamiento en base a sus resultados. La falta de vitaminas está muy asociada a los resfriados constantes.

Labios resecos

La mejor forma de saber que tu cuerpo necesita vitamina B12 es mirar las comisuras de tus labios. Cuando éstas lucen resecas, cuarteadas y peladas significa que, en lugar de un hidratante labial, necesitas una dosis de vitamina. La B12 es muy importante para el correcto funcionamiento del sistema nervioso y la puedes encontrar en alimentos como guisantes, lentejas, pasas, papas, espinacas, jugo de tomate, patilla y harina integral, entre otros.

Duermes mal

Tener insomnio una noche es algo que le puede ocurrir a cualquiera, pero tener insomnio más de tres días a la semana no es normal. El insomnio aumenta los niveles de cortisol y el exceso de este esteroide en la sangre se relaciona con presión arterial alta, glicemia alta en sangre, osteoporosis, retención de líquidos y debilidad muscular, entre otros.

DesdeLaPlaza.com/eme/MB