Nueve cosas que no debes hacer la primera vez con un hombre

Hace tiempo que estás saliendo con ese muchacho que tanto te gusta, y ya ha llegado el momento de concretar la intimidad de la pareja. Si bien los dos ya han tenido relaciones anteriores, y el sexo no es nada nuevo, sí lo es en el momento de la primera vez con un hombre.

Es una nueva relación, y este siguiente nivel debe ser tomado con paciencia y algunos recaudos: probablemente el primer momento de intimidad defina el futuro de tu relación. Así que, bien vienen estos consejos sobre las nueve cosas prohibidas en la primera vez con un hombre.

Demostrar todo lo que sabes

Por más que seas una experta en el sexo, y sepas muchas de las poses del kamasutra, no trates de ponerlo en práctica la primera noche de sexo con tu nuevo chico. Asegúrate de no brindarle todo en la primera noche, porque él puede sentirse inseguro sexualmente, y por otro lado, tal vez te cuestione cuántas parejas has tenido para ser tan conocedora del tema.

Hablar de tus novios anteriores

Si un muchacho te dice que no le preocupan tus parejas anteriores, en realidad no está siendo sincero sino astuto. Es un gran error confesar a cada amante que hayas tenido en el pasado. Lleva a una honestidad perjudicial.

Relajarse demasiado

De nada te servirá comportarte como una descarada actriz porno. Sólo quedarás vulgar y además, no dejarás nada nuevo para más adelante. Tan sólo compórtate de manera natural, y bien relajada.

Jugar el papel principal

Para las primeras veces, cede el paso a tu pareja. No trates de arrebatarle la iniciativa, ya que él tiene derecho a jugar el papel principal, de liderazgo en la primera noche juntos. Ya tendrás tiempo para tomar la iniciativa en otras oportunidades.

¿El sexo oral?

En este sentido, existen puntos de vista opuestos. Para algunos, el sexo oral es aceptable en la primera noche juntos, pero muchos aconsejan tomar un poco más de tiempo. Esto no quiere decir que tengas que mentirle diciendo que no te gusta, pero trata de ser un poco más tímida al principio.

Quedarse callada

Para que un hombre sienta que está haciendo un buen trabajo, lo mejor que puedes hacer es gemir y demostrárselo con palabras sexies. No te quedes callada, pero tampoco hables de cualquier cosa ni grites como una desaforada.

Reírse

No tiene nada de malo la risa en la cama, pero la primera vez puede tomarse como una burla. El muchacho puede tomarlo como que te estás riendo de su cuerpo o, peor aún, de su miembro.

Olvidar la higiene personal

No te olvides de cuidar tu higiene personal. Si sabes de antemano que tendrás tu primer encuentro sexual con tu chico, toma las precauciones necesarias. Por supuesto que ciertos olores de las mujeres vuelven locos a los hombres, pero cuidado con el exceso.

No ser tú misma

Más allá de todas precauciones y consejos para la primera cita íntima, nunca dejes de ser tú misma, hagas lo que hagas.

DesdeLaPlaza.com/imujer.com/AMB