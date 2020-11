Atención: Seis hábitos de las mujeres que siempre llegan al orgasmo

No es algo que les pase a todas, pero algunas mujeres sí logran llegar al orgasmo cada vez que tienen sexo.

Aunque no deberías ponerte presión para alcanzarlo cada vez (lo que en teoría deberíamos hacer es disfrutar el tener sexo, incluso si por alguna razón no logras el clímax) hay que admitir que cada orgasmo es maravilloso.

Las mujeres que los consiguen en todas sus relaciones sexuales tienen algunas cosas en común, entre ellas estos 6 hábitos que puedes aplicar:

1. Se masturban todos los días

“Cuando sabes lo que es excitante y estimulante para ti, tu pareja lo puede mejorar”, dice Jane Greer, autora y terapeuta sexual. Mientras mejor te conoces, más fácil es saber qué tiene que pasar para que logres alcanzar el orgasmo.

2. Pasan más tiempo en el juego previo

Las mujeres en general tardan más que los hombres en estar lo suficientemente excitadas para la penetración. Mientras más caricias y estímulos recibas antes de llegar a ese punto, más placentero será.

3. Estimulan su clítoris

Son pocas las mujeres que pueden llegar al orgasmo sólo por la penetración. La mayoría necesita que se les estimule el clítoris, ya sea que lo haga su pareja, la posición sexual o ella misma.

4. Hablan con su pareja

Al que no habla Dios (y su pareja) no lo escuchan. Perderle la pena al sexo ayuda a que recibas siempre lo que necesitas para llegar al orgasmo. No tienes que sentarlo a tomar clases, con un simple “me gusta cuando haces esto” es suficiente para darle poquita dirección.

5. Hacen varias cosas en la cama

Las mujeres que incluyen otras actividades durante el sexo (como sexo oral o el uso de vibradores) llegan más seguido al orgasmo. Es en parte por los diferentes estímulos, pero también por la emoción de probar algo nuevo.

6. Tienen buena autoestima sexual

Curiosamente, algunos doctores han notado que las mujeres que se sienten cómodas con cómo se ven sus genitales tienen orgasmos más seguido que aquellas que se sienten inseguras de esto. Todas las vulvas y vaginas son distintas, mientras estés sana no tienes por qué preocuparte de cómo se ven. Si te sientes bien contigo misma, llegarás más fácilmente al orgasmo.

¡Aplica este conocimiento y alcanza todos los orgasmos posibles!

DesdeLaPlaza.com/EJu/MD