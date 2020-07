Cinco cosas que las mujeres desean en silencio que ellos hagan

No importa que tan duras, exitosas e independientes seamos las mujeres hoy en día, siempre habrá un espacio en nuestro corazón que anhela un momento que parezca sacado de un cuento de hadas lleno de romance.

Algunas mujeres solemos soñar despiertas con esos detalles especiales que, aunque no los digamos en voz alta, no quiere decir que no pasen por nuestra cabeza de vez en cuando. ¿Qué es lo que queremos? Estas son algunas cosas:

1. Que nos sorprendan con sexo apasionado

Hay que admitir que después de un día agotador en el trabajo, en ocasiones no queremos relajarnos ni tirarnos en el sofá a ver televisión sino tener una sesión de sexo intenso. En la sorpresa reside el encanto, así que si un día nuestro chico nos intercepta en la puerta de la casa con un beso capaz de subirnos la temperatura al máximo, hay grandes posibilidades de un final feliz para ambos.

2. Que nos roben un beso

No importa qué tanto tiempo lleven juntos, los pequeños detalles románticos de su parte serán tan bien recibidos como los primero meses. ¿O acaso no te derrite que, mientras ambos están viendo una película, él te da un tierno beso en los labios sin avisarte? Es algo lindo que mantiene la chispa encendida en la relación.

3. Que nos encuentren sin avisar saliendo de la oficina

Los mejores recuerdos son esos que llegan de repente y todos los días hay una oportunidad de sorprenderse. Si sabemos que no veremos a nuestra pareja en un tiempo, ¿no sería lindo que se aparezca de la nada en la puerta de tu trabajo a la hora de salida? Esas visitas inesperadas son más especiales que aquellas planeadas porque te demuestran su interés por verte aunque sea unos minutos.

4. Que nos hagan masajes

El contacto físico en una relación siempre es importante y no debe enfocarse únicamente en sexo. Los masajes son una buena opción para que los dos se conecten más y se relajen juntos. Siempre será bien recibida una noche de masajes a la luz de las velas en la intimidad de su habitación antes de irse a dormir, lo cual puede significar el inicio de otro tipo de contacto más candente.

5. Que nos cocinen

Sales de la oficina con el estrés al 100%, abrimos la puerta del departamento, vamos hacia el comedor y encontramos la mesa puesta para dos además de un olor delicioso saliendo de la cocina: él se ha dado el trabajo de cocinar una romántica cena para sorprenderte. ¿Cuántas veces hemos imaginado esa situación antes de llegar a casa? Es un detalle pequeño pero significativo.

DesdeLaPlaza.com/El Comercio/AMB