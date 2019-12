Seis cosas que debes hacer antes de Año Nuevo

Quedan poco para que finalice el 2019. Es tiempo de comenzar a reflexionar acerca de lo que traerá el año nuevo y la manera en que queremos afrontarlo. Es momento de pensar acerca de nuestro presente y las formas de alterar el futuro. Considera las siguientes 6 cosas para hacer antes de finalizar el año:

1. Evita formular resoluciones de Año Nuevo

En general, nadie se apega a las resoluciones que toma en Año Nuevo porque se trata de no hacer cosas que disfrutas hacer, como no comer tanto dulce, o hacer cosas que realmente no disfrutas, como ejercitarse. Las resoluciones de fin de año te preparan para el fracaso y te dan la sensación de impotencia.

2. Fija metas inspiradoras

En lugar de resoluciones, establece objetivos que respondan a tus deseos emocionales.

3. Tómate un día libre antes del Nuevo año

Pasa al menos 24 horas sin atender tu móvil o leer tus correos. En lugar de ello, dedica el tiempo a tus amigos, familia e inviértelo en ti mismo. Lee un libro, asiste a un evento de la comunidad, realiza una cena sin dispositivos electrónicos.

4. Celebra tus logros del año que pasa

Incluso si este ha sido un año difícil, es probable que haya habido momentos en que te encontrabas muy bien y las cosas se resolvieron de la mejor manera. Mira todo lo que ha ocurrido, escribe lo que recuerdas y revive las sensaciones positivas. Con todo eso en mente, brinda por tus logros.

5. Aprende de los errores cometidos este año

Si bien este pudo haber sido un gran año, habrá cosas que no salieron como deseabas. Recuérdalas y revisa lo aprendido, y qué errores cometiste para no repetirlos en el futuro.

6. Agradece a quienes te han ayudado a lo largo del año

A menos que hayas vivido en una isla desierta, es seguro que debes haber conocido gente en el año que te han ayudado, a veces porque es parte de su trabajo, otras porque se preocupan por ti. Tómate un tiempo para agradecerles, lo merecen.

DesdeLaPLza.com/Universia/CJO