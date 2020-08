A muchos nos ha pasado que no podemos dormir en otro lado que no sea nuestra cama y cuando nos quedamos en un lugar que no sea nuestro hogar nos cuesta mucho conciliar el sueño.

Este fenómeno conocido como «efecto de la primera noche» fue objeto de estudio para un grupo de científicos de la Universidad de Brown y lograron descubrir a qué se debe este hecho.

Cuando dormimos en un lugar diferente o extraño, uno de los hemisferios de nuestro cerebro se queda más despierto que el otro durante la etapa del sueño profundo, con el fin de estar activo en caso de emergencia, algo así como ‘dormir con un ojo abierto’.

Unos de los investigadores del estudio, Masako Tamaki afirmó que «este estado medio dormido y medio despierto puede funcionar como una manera de monitorear entornos desconocidos».

Este estado ‘vigilante’ es similar al que tienen algunos animales. Los delfines, por ejemplo, duermen con un hemisferio activo y el otro apagado, de esta manera pueden dormir y a la vez estar alerta, al igual que los pájaros.

El estudio lo realizaron con 35 voluntarios, de los cuales obtuvieron sus neuroimágenes, identificando que los hemisferios derechos de los estudiados permanecían dormidos mientras que los izquierdos estaban parcialmente activos

Para probar qué tan propensos a despertarse eran los participantes los científicos hicieron sonidos muy altos para ver qué pasaba.

Resulta que cuando oyeron un sonido muy fuerte su hemisferio izquierdo se activó inmediatamente. Esto se debe a que nuestro cerebro está alerta ya que percibe a los sonidos extraños como una amenaza.

