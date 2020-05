10 personas prohibidas para tener sexo

No podemos indicarte con quien debes intimar y con quien no, pero existen algunas personas prohibidas para tener sexo por ciertos lineamientos de convivencia social o «de amigos/as o «familia» que debemos recordarte.

Personas prohibidas para tener sexo

1.- Menor de edad: Esta es una experiencia que puede marcar tu vida y no precisamente por lo que pueda pasar entre las sábanas, sino por lo que la ley de protección al menor indica.

2.- Tu jefe: Este combinación de jefe y sexualidad suena bastante interesante, pero no puedes olvidar que esto es posible que termine en renuncia o en despido, sobre todo si ambos no tienen el mismo pensamiento .

3.- Los ex: Estas experiencias suelen sacar a relucir sentimientos que estas tratando de enterrar y pueden generar confusión. Si realmente decidieron finalizar la relación por el bienestar de ambos, es importante que el sexo también quede en el pasado.

4.- El novio o novia de tu amigo: Si la pareja que tu amigo decidió escoger para el momento no es la mejor, eso es decisión de cada quien, y el hecho de que te metas en esa situación puede provocar baja autoestima a pesar de que haya sido un buen rato.

5.- El hermano o hermana del mejor amigo/a: Este puede ser un motivo de gran importancia para que la amistad termine, ya que la familia es muy importante para todos. Si comparten constantemente es porque existe afinidad, no le pagues teniendo algo con su hermano/a.

6.- Compañero de cuarto: Si tienes el valor para acostarte con el compañero de cuarto, existen dos posibilidades: ser felices para siempre o uno deberá cambiarse de cuarto. Piénsalo dos veces.

7.- El ex de una amiga o amigo: Puede ser que las cosas entre ellos no salieran como se esperaba, es ahí cuando él entra en el círculo de personas con las que por ética no debes tener relaciones sexuales.

8.- Con la persona que quieres dejar: Si quieres terminar con una persona, es bastante contradictorio que te acuestes con ella, este tipo de actos crean contradicciones y situaciones incomodas.

9.- Los primos o primas: La familia es la familia, estas cosas pueden traer problemas enormes, así que es mejor evitarlos.

10.- El hijo del jefe: A pesar de ser algo de novela, esto suele pasar y seguramente tú no desearás hacer algo así y que luego tu jefe lo sepa.

DesdeLaPlaza.com/ Últimas Noticias/ KH