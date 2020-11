‘No Shave November’ el movimiento masculino más sexy por una noble causa

El movimiento No Shave November (Noviembre sin afeitarse), se ha transformado desde hace unos años, en una cultura para cientos de hombres alrededor del mundo. Dejarse crecer el bigote, pero no por moda sino con un fin solidario: hacer que los ciudadanos tomen conciencia en relación al cáncer de próstata y testicular.

Novembeard (juego de palabras en ingles: November -Noviembre- y Beard -Barba-) hace un llamado a los hombres a dejarse crecer la barba y también a no afeitarse a ninguna parte del cuerpo.

Es un movimiento que busca recaudar fondos para desarrollar investigaciones. Además, de hacer reflexionar a los hombres sobre lo importante que es realizarse revisiones para lograr un diagnostico precoz.

No Shave November es una organización sin ánimos de lucro, que inició en el 2009 con una página web, creada por la familia Hill, de Chicago, Estados Unidos. El jefe del grupo familiar murió a causa de un cáncer de colon en el año 2007, desde ese entonces decidieron recaudar fondos para llevar a cabo esta causa.

El movimiento logró desde su creación popularizarse en estos años, sobre todo, gracias al auge que he tenido en las redes sociales, donde los usuarios que se han unido publican las fotografías y las envían.

Pero, ¿por qué la identificación es dejar de afeitarse? Una de las principales reacciones que sufre un paciente ante la quimioterapia es la caida del cabello, por lo que No Shave November invita a dejarse crecer el cabello como muestra de apoyo hacia estas personas que atraviesan por la enfermedad.

No obstante, a pesar de que son muchos los hombres que se unen al No Shave November no todos donan dinero, que es el fin último para la lucha contra la enfermedad. Si bien es una campaña dirigida a hombres, también busca integrar a las mujeres invitándolas a dejarse de depilar durante un mes.

El dinero que se logra conseguir en el mes de noviembre con esta causa, debido a que no asisten a las barberías, se destinará a cuatro de las organizaciones que trabajan en la lucha contra el cáncer: Sociedad Americana contra el Cáncer, Fundación para la Prevención del Cáncer, Lucha contra el Cáncer Colorectal y al Hospital de Investigación Infantil San Judas.

Sería muy buena opción que en Venezuela se iniciaran campañas como estas, que ayuden a fortalecer los conocimientos y la información que se tiene acerca del cáncer del próstata y testicular, con la intención de evitar que muchos lleguen a padecer de esta enfermedad. Además, contribuir a contrarrestar el tabú existente en torno a los exámenes pertinentes.

¿Qué les parece este movimiento? ¿Te unirías a una causa como la del No Shave November para concienciar sobre el cáncer de próstata y testicular?

DesdeLaPlaza.com/Luis De Jesús