Alexitimia: personas que no pueden expresar sus sentimientos

Un informe de la Sociedad Española de Neurología (SEN) asegura que un 10% de la población mundial tiene problemas para identificar y expresar las emociones. Se trata de un trastorno neurológico conocido como alexitimia.

«Los seres humanos somos capaces de sentir amor, odio, alegría, miedo, es decir, experimentar sentimientos y emociones, gracias a un cerebro que lo hace posible, tanto estructural como funcionalmente, así como a relacionar dichos sentimientos con estructuras que hacen posible su verbalización, su materialización en forma de palabra», explica Pablo Duque San Juan, Coordinador de la Sección de Neuropsicología de la SEN, en una nota de prensa.

«Si se nace con alguna una anomalía en zonas cerebrales que se encargan de analizar y formular las emociones, o se produce alguna lesión que interrumpa el circuito de conexión entre estructuras, es cuando se puede generar la imposibilidad de verbalizar e identificar sentimientos«, dijo.

Este trastorno que puede ser hereditario, a consecuencia de un trauma emocional grave o por un desorden en el aprendizaje emocional. La alexitimia además, en su grado más desarrollado, está relacionada con el autismo y el síndrome de asperger. Otra causa frecuente de la alexitimia primaria adquirida son los traumatismos craneales, ictus, o tumores cerebrales.

La población que padece este trastorno, no debe ser confundida con las personas que se declaran asexuales. La asexualidad es una orientación sexual como cualquier otra. Incluso las personas de esta condición se enamoran aunque sin sentir interés por las prácticas sexuales, lo cual no evita que no tengan fantasías en su intimidad.

DesdeLaPlaza.com/ABC/AMH