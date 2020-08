José Negrón Valera: Escribir para subir de estatus es el camino ancho del infierno

Para hablar del escritor trujillano José Negrón Valera muchas personas dirían que es antropólogo, articulista, ganador del Premio Nacional de Literatura “Stefania Mosca” 2018, con su novela “El rey de las Cenizas” (con dos ediciones del Fondo Editorial Fundarte agotadas en el año 2019). Autor, también, de “Un loft para Cleopatra” y “Reyes y Dinosaurios” (ambas de la Editorial El Perro y la Rana, 2017).

Sin embargo, pocos dirían de él que le gustan los videojuegos y la programación. Que tiene como hobbie desordenar los libros de la biblioteca sólo para volverlos a ordenar, por color o por temáticas, o por cualquier cosa que se le ocurra en el momento. Libros como “Los detectives salvajes” de Bolaño; “Cuentos Grotescos” de Pocaterra; “El Gran Gatsby” de Fiztgerald, o “La Conjura de los Necios” de Kennedy Toole; sin duda, sus favoritos. O autores venezolanos como Aquiles Nazoa, Francisco Massiani y Pedro Emilio Coll.

Pocos saben que su familia es su principal ocupación y compromiso, con una esposa apasionada de la comunicación y dos hermosas hijas que han adoptado los principales dones de sus padres. Por ello trabaja de noche, cuando todas duermen. Esta noche aprovecharemos para conocer a uno de los escritores más reconocidos dentro y fuera de Venezuela, pero desde una perspectiva humilde, cercana y amistosa. Como siempre se presenta por sí mismo.

¿No te parece que esta pandemia del Covid-19 podría ser una distopía digna de tus libros?

Siempre me han cautivado las distopías, creo que le han servido al ser humano para pensar cómo nuestra naturaleza y las acciones que tomamos terminan modelando el mundo que tendremos. Sin embargo, las distopías se presentaban como lejanas en tiempo y espacio; ahora, de un momento a otro tocan a tu puerta, se convierten en tu cotidianidad. La distopía ha muerto, porque ahora no funciona como una llamada de alerta desde el imaginario, sino que debemos confrontarla en toda su crudeza.

¿Qué aprendizaje consideras que nos dejará el Covid-19?

Creo que esto va a terminar convirtiéndose en una especie de cliché, pero aseguro que la gente le tomará valor a ─como diría Aquiles Nazoa─ las cosas más sencillas. Asuntos que dábamos por descontados como un café con una amistad, caminar en una plaza, respirar con libertad se han convertido en grandes privilegios. ¿De qué te sirve un carro lujoso, un yate, etcétera, en una situación límite como esta? La humanidad aprenderá poco a poco que lo único valioso ha estado siempre al alcance de la mano.

Coméntame lo primero que harás cuando finalice la cuarentena.

¿Qué haré? ¡Te aseguro que ir a la playa con mi familia! ¡Y comerme un pescado frito con tostones! ¡Y ensalada rallada! (Ríe a carcajadas tras cada acotación).

Si dependiera de ti crear un nuevo mundo donde vivir ¿Qué características tendría?

No puede el deseo individual crear un mundo, al menos no uno que deba ser habitado por otros seres distintos de su creador. Si yo tuviera que diseñarlo, cometería el mismo error que los Dioses que han creado este, y no quiero hacerlo. El mundo nuevo debe ser más bien el concurso de una gran voluntad colectiva.

¿Qué es lo más difícil de ser escritor?

Ser fiel a ti mismo y eliminar la vanidad dentro del oficio. Escribir para agradar, para subir de estatus o para ganar dinero es el camino ancho del infierno. Puede que si escribes y lo haces bien, con un poco de suerte o circunstancias afortunadas, obtengas todo lo anterior, pero por añadidura. Ahora bien, si esas motivaciones se convierten en tu obsesión entonces preocúpate, y si además ─guiado por la obsesión─ las logras todas, preocúpate aún más…

¿Qué importancia tienen actualmente los escritores en una sociedad como la venezolana?

En su decálogo, Augusto Monterroso dijo: “No escribas nunca para tus contemporáneos, ni mucho menos, como hacen tantos, para tus antepasados. Hazlo para la posteridad, en la cual sin duda serás famoso, pues es bien sabido que la posteridad siempre hace justicia”. Creo que esto es cierto, la contemporaneidad trata muy mal a sus hijos e hijas, probablemente lo que escribimos en estos tiempos sólo le servirá al futuro, a la sociedad venezolana que se está incubando.

¿Cuáles crees que son las razones?

Las razones que soportan esa afirmación creo que son objeto de otra entrevista.

Hemos visto mucha sinergia entre tus novelas ¿En qué se soporta esa creación literaria?

Todo lo que escribo está soportado por un programa literario. Escribir requiere un esfuerzo grande, sólo piensa en el tiempo que dejas de estar con tus seres queridos de carne y hueso, para irte a navegar cual Libronauta en los confines imaginarios de otros seres, también queridos pero a quienes sólo ves tú. Antes de dedicarme a escribir un libro planifico muy bien. Tengo una planificación de aquí a veinte años, a los cuales se les agregan algunas cosas que van surgiendo sobre la marcha, pero que no modifican los grandes asuntos, los ejes de reflexión.

¿Cuáles son esos grandes asuntos reflexivos que tienes como escritor?

Creo que uno de los más importantes tiene que ver con desmontar el sentido común. Eso tiene muchas aristas, lo puedes analizar desde distintas manifestaciones, por ejemplo, desde el hecho de que la gente cree que el capitalismo es parte de la naturaleza humana, hasta el hecho de que aún haya que luchar por tener soberanía sobre el propio cuerpo o por el derecho a creer en una sociedad humana donde no medie ningún Dios, con todas sus reglas y “representantes terrestres”, sino simplemente la bondad y la conciencia de no hacer el daño que no deseas te hagan.

Como articulista e investigador, se te ha relacionado mucho con las dinámicas políticas ¿Este interés tiene alguna incidencia en tu literatura de ficción?

La literatura que produzco es un profundo acto político, de conciencia sobre el deber social y es por ello que constantemente abordo temáticas que abren el debate en esta área, la violencia política, la violencia simbólica que produce el dinero, y también que lleva a las personas a tomar la decisión de matar. “El Rey de las Cenizas”, y “Un loft para Cleopatra” abordan esas temáticas respectivamente, y hay un libro en camino que trata sobre este último aspecto. Con él se completa lo que he llamado “La trilogía de Caracas”.

De tus libros publicados, “Reyes y Dinosaurios” fue el primero de ellos que ─en lo particular─ me hizo descubrir la magnitud de tu visión como escritor ¿Es un abordaje distinto de un mismo tema?

Cuando comencé a escribir “Reyes y Dinosaurios”, como un proyecto de largo alcance que fuese asentando las bases de lo que creo son las estructuras y mecanismos subterráneos del poder global, jamás pensé que se abalanzaría hacia mí, el segundo y tercer tomo con esa velocidad. Ahora, debo interpretar esta realidad dentro del proyecto literario inicialmente planteado, y que sirva ya no como una crónica del futuro, sino más bien del presente. En eso ando…

“Reyes y Dinosaurios”, está soportada en un eje que busca desmontar el aparataje de eso que construyeron como el deber ser de la vida.

¿Entonces es tu literatura una invitación a sospechar del status quo de la sociedad actual?

En filosofía existía una especie de “Escuela de la Sospecha”, integrada por Marx, Nietzsche y Freud. Estos filósofos tenían un aspecto profundamente crítico sobre la sociedad que les tocó vivir. De algún modo, ese es el espíritu que me guía cuando escribo: alimentar la sospecha permanente sobre esta realidad que nos vendieron como la única posible y que poco a poco descubrimos que no es más que un frágil castillo de barajas que se derrumba conforme los límites del planeta se acortan y las injusticias se intensifican. Para esto escribo, me preparo y me esfuerzo, para ser parte de esta escuela de la sospecha.

¿Cuál ha sido la experiencia o anécdota más gratificante que te ha dado la literatura?

Han sido muchas, pero te comento dos: una vez estoy comprando libros en “Librerías del Sur”, y una mujer como de 65 años me aborda, y pregunta ¿Tú eres el del loft? Confesó que ella había estado hacía unos meses en el bautizo del libro “Un loft para Cleopatra” y logró obtener una de las pocas copias que se imprimieron. Me dijo que ella era de Barlovento y que toda su vida fue “Cleopatra Carter”, me abrazó y me agradeció el libro.

En otra ocasión, Marialcira Matute organizó un Círculo de Lectores de “Un loft para Cleopatra”, y al encuentro llegó un muchacho, que se presentó y explicó qué hacía allí. Dijo que había escuchado en la televisión (de seguro en la Librería Mediática) sobre un libro que trataba de un conjunto residencial llamado San Marino. Sucede que este muchacho trabajó como electricista en la construcción de un edificio que lleva ese nombre y está por Chacao. Descargó la novela en digital, le encantó y nos confesó que se había hecho la promesa de ir hasta donde teníamos el encuentro para decirnos allí a todos: yo fui parte de la construcción del Loft San Marino. ¡Fue muy surreal!… Tengo muchas anécdotas, es la mayor satisfacción que me han traído los libros, esas historias mínimas.

Sé que la música posee gran importancia para ti ¿Tiene alguna relación directa con tus novelas publicadas?

Cuando voy a escribir una novela, trato de conectarme sentimentalmente con una emoción o con un personaje y busco música que me ponga en ese estado. “Reyes y Dinosaurios” la escribí escuchando Radiohead; “El Rey de las Cenizas”, Soda Stereo; “Un loft para Cleopatra” con las voces de Héctor Lavoe e Ismael Rivera. La última novela ─que está sin publicar─ escuchando a Bach. La música es esencial, porque realmente cuando escribo lo que hago es poner en papel la película que está en mi cabeza. Y una película sin banda sonora, pues… no es película. (Carcajadas).

AL MARGEN

“Lo que más deseo es tener salud y energía para criar a mis dos hijas, cuanto haga falta. Ser el mejor padre de familia que haya en el planeta. Ganar el Nobel o el Rómulo Gallegos, sí, está bien, pero nada se compara con la sonrisa de felicidad de una hija o que te digan “Papá, te amo” antes de dormir. Eso no tiene comparación”. José Negrón Valera.

