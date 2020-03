Netflix: Opciones para la cuarentena

Opciones de Netflix para pasar este tiempo de reclusión obligada

El famoso virus mundial nos mantiene en cuarentena. Hablemos de algunas opciones para pasar este tiempo de reclusión obligada:

Historia de un crimen: Colmenares (2019)

Luis Andrés Colmenares está muerto desde octubre del 2010. ¿Fue asesinado? ¿Murió en un accidente? Divagar sobre las razones de su deceso es el motivo de la nueva serie de Netflix. La ficción de ocho capítulos narra la historia de este caso del cual se ha escrito y dicho mucho, tal vez demasiado en audiencias privadas y públicas, en un juicio, en televisión, en oficinas policiales.

Casi todo lo que se ha contado sobre el caso Colmenares puede verse en YouTube (el juicio real, entrevistas de los familiares y acusados, llamadas intervenidas) y quizás por eso, la serie de Netflix viene a ser tan solo un compendio de todas las teorías sobre la muerte de este joven colombiano en una situación a todas luces absurda.

Documental: Cuando se acaba el porno

El documental de Bryce Wagoner Cuando se acaba el porno (After Porn Ends) refleja el otro lado de una historia que en apariencia podría parecernos frívola y superficial.

Las vidas de las estrellas del cine X están impregnadas de un halo sexual que las hace ver a los ojos de la mayoría de la gente como extraordinarias y quizás incluso divertidas, pero al mismo tiempo vulgares y desvergonzadas. Para nadie es un secreto que la pornografía está estigmatizada y aunque es ampliamente consumida por una gran parte de la población son pocos los que se atreven a hablar públicamente de ella.

Documental: Chasing Trane, la paz del jazz

Denzel Washington encarna al músico de jazz John Coltrane en este documental dirigido y escrito por John Scheinfeld. El actor norteamericano es su voz en este audiovisual sobre su corta, pero intensa existencia.

El documental Chasing Trane cuenta su vida desde una perspectiva cálida y cercana de modo que cualquier persona (le guste o no el jazz) pueda apreciar esta música como una forma de relatar las complejidades de la existencia humana.

Una existencia disciplinada y limpia, sin mayores sobresaltos, a diferencia de otros personajes legendarios del mundo del jazz. Al menos así lo plantea el realizador de Chasing Trane, quién nos cuenta una historia sobre la música como un camino para obtener paz y armonía espiritual.

Pulsaciones

La serie española protagonizada por Leonor Watling y Pablo Derqui que cuenta con la participación especial de Juan Diego Botto plantea dos lugares comunes universales. El primero que los recuerdos y los sentimientos de los seres humanos se albergan en órganos del cuerpo, para ser exactos en el corazón. El segundo, que los periodistas son capaces de todo, inclusive de perder la vida, por revelar la verdad y salvar al mundo de la iniquidad de los hombres.

En Pulsaciones, Alejandro (Pablo Derqui) un médico ambicioso y egoísta sufre un cambio radical en su personalidad luego de realizarse un transplante de corazón. El donante es un periodista que nada tiene que ver con su forma de ser. Rodrigo Ugarte (Juan Diego Botto) es un tipo altruista, con ideales, que termina muerto por inmiscuirse demasiado en un asunto turbio.

Inconcebible (2019)

“¿Sabes qué pasa cuando no te conformas con lo que recibes? Recibes más” le dicen a Marie casi al final de esta serie que relata su historia real.

Precisamente de eso va Inconcebible, de recibir más, de no conformarse con resultados pobres. De no aceptar lo evidente como válido, de ir más allá. De tomar las riendas de las situaciones y buscar el modo de enfrentarlas sin dudas que eviten tú progreso.

Inconcebible reflexiona sobre la gente que actúa sin miramientos, las personas que entienden el rol protagónico que todos podemos tener en la vida.

Diecisiete (2019)

Daniel Sánchez Arévalo dirige y escribe Diecisiete (2019). La cinta genera desde la primera escena una empatía inmediata. Te involucra, te arrastra junto a los personajes a un viaje de fraternidad, buen humor y calor humano.

No es una «feel good movie», al menos no del modo en que se plantea en Hollywood frecuentemente. Es una película encantadora, pero no tonta.

