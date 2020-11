No a la violencia contra la mujer

Hoy, 25 de noviembre Día Internacional de la eliminación de la violencia contra la mujer, a pesar de toda la promoción, difusión, programas para prevenir este flagelo, aún las cifras de la violencia contra la mujer sigue siendo una pandemia global. Hasta un 70% de las mujeres sufren violencia en su vida, no discrimina edad, condición social, profesión, religión y nacionalidad.

Es por eso te dejamos estas interrogantes, si tú o alguna amiga, hermana, hija, vecina, compañera está pasando por alguna de estos escenarios es de suma importancia buscar ayuda.

¿Tu pareja te controla el dinero que gastas? ¿Le pides permiso a tu pareja a la hora de comprar algo, ya sea para ti o para la casa?

¿Te dice cómo tienes que vestirte? ¿Si vas de alguna manera que no le gusta se enfada contigo por ello y decides cambiarte de ropa? ¿Hay prendas que ya no te pones porque sabes que a no le gusta que vayas así y vas a tener problemas por ello?

¿Mantienes relaciones sexuales aunque no te provoca porque si no, se enfada?

¿Controla tu celular y tus redes sociales?

¿Tienes que informarle de tus horarios?

¿Le quita importancia a tus logros personales o profesionales?

¿Usa el chantaje emocional a menudo para lograr sus objetivos?

¿Te recuerda una y mil veces los errores que has cometido?

¿Has dejado de contar tus problemas de pareja a tu entorno porque sabes que si se enterase se enfadaría?

¿Temes como decirle algunas cosas porque sabes que su reacción puede ser desproporcionada?

¿La manera en la que se dirige a ti ha cambiado transformándose en imperativa?

¿Sientes que no puedes ser tú misma cuando estás con tu pareja?

¿Las decisiones importantes las toma sin tener en cuenta tu opinión?

¿Te hace dudar de tus capacidades?

¿Sientes miedo?

Estas interrogantes te van a permitir darte cuenta que estas bajo violencia, recuerda que no solo la violencia física, la violencia psicológica a veces es más difícil de aceptar y de darse cuenta porque a veces se piensa que te cela, o te hace algunas restricciones porque te ama.

Dónde buscar ayuda

Instituto Nacional de la Mujer, INAMUJER

Teléfonos: (0212) 8608210 al 19

Línea gratuita: 0-800 MUJERES 0-800-6853737

Correo electrónico: inamujer@minmujer.gob.ve

Rina Morales

Orientadora en Sexología