El Reggaetón y el Trap: diferencias de los géneros musicales del momento

El Reggaetón y el Trap latino están sonando en todas partes del mundo, no hay nadie que no haya escuchado alguna canción y también que haya pensado que son lo mismo, pero déjenme decirles que no es así.

A mi me gustan los dos, más el Reggaetón que el Trap, pero aquí lo importante es que los sacaré a todos de dudas y dejaré claro que ambos géneros musicales son totalmente diferentes.

Historia del Reggaetón y el Trap

Empezaremos con el Trap, que relativamente «es nuevo»,​ aunque su origen fue en la década de 1990 en el sur de los Estados Unidos y es una mezcla de hip hop y la música electrónica por lo que su ritmo es lento.

El término de «trap» proviene del argot inglés que denomina el lugar o la acción de vender droga ilegalmente. Su letra es agresiva porque habla de la realidad de la calle, el sexo, las sustancias prohibidas y la violencia.

En latinoamérica este género sonó por primera vez en español en el 2006 gracias a Arcángel y Randy Nota Loca con la canción «El Pistolón» y «Sensación Del Bloque». Pero fue en el 2015 cuando el Trap latino empezó a popularizarse gracias a cantantes como Anuel AA, Bad Bunny, Bryant Myers, Almighty, entre otros.

Por su parte, el Reguetón​ o Reggaetón, cómo quieran escribirlo, nace en latinoamérica y se deriva del reggae jamaicano y el hip hop. Se escuchó por primera vez en Panamá en los años 70 y a principios de los 90 en Puerto Rico se comenzó a popularizar.

Su letra se caracteriza por apoyarse en la rima para lograr que la canción sea pegajosa. Está inspirada en el rap y se asemeja a las del hip hop. Al igual que este último, la mayoría de los cantantes de este género recitan sus canciones rapeando en lugar de interpretarlas melódicamente. Sus tonadas hablan de sexo y drogas, no tan explícitamente como en el Trap, pero también tocan el tema amoroso.

Los mayores exponentes de todos los tiempos del Reggaetón son Daddy Yankee, Don Omar y Wisin y Yandel. Cabe destacar, que este género ha cambiado a través de los años y sus temas no son para nada parecidos a lo que hacían al principio (aunque muchos anhelan los temas viejos), esto no quiere decir que no tengan la misma esencia.

Diferencias entre ambos géneros

En la historia del Reggaetón y el Trap se pueden apreciar varias diferencias que aquí profundizaré un poco más.

– El ritmo. El Trap es lento, el Reggaetón es más movido y pegajoso.

– La letra. El Reggaetón tiene letras más románticas, habla de sexo y drogas, pero sin caer tanto en lo vulgar (ahora, antes no era así). En cambio el Trap habla sin censura de estos temas y hay poco romanticismo en sus temas, aunque hay algunas que hablan de amor.

– El baile. Muchos dicen que se bailan igual, pero la verdad es que el Trap no tiene algún movimiento o pasos a seguir como el Raggaetón con su «perreo» que todos conocemos.

Como también el Trap lo han cantado los intérpretes del Reggaetón, el «perreo» se ha tomado como forma de baile de este género.

– Los cantantes. Los artistas que hacen Trap no son los mismos que cantan Reggaetón y viceversa. Esto no quiere decir que sean el mismo género, cada uno de ellos tiene sus exponentes.

Aunque Daddy Yankee, Arcángel, Yandel o Wisin hayan hecho Trap no quiere decir que es Reggaetón, solo son colaboraciones.

Entonces, después de toda esta explicación ¿todavía crees que el Reggaetón y el Trap son lo mismo?

En definitiva, ambos géneros musicales están causando furor en todo el mundo y, aunque a algunos no les guste, creo que los seguirán escuchando por un muy largo tiempo.

