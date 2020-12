Brillantes con discapacidad

Si estás de acuerdo con el pensamiento de que cada ser humano nace con un “talento especial” o que vino para un propósito específico, entonces está nota es para ti. Todos brillamos con luz propia.

Hablar de personas exitosas es un lugar común, nos inspiran, generan envidia y creemos que son completamente perfectas. En cambio las personas con discapacidad no siempre son la referencia, y cada una de ellas poseen un don especial. Son los verdaderos luchadores y ganadores en las adversidades.

En el Día Internacional de las Personas con Discapacidad estos personajes brillantes, y otros no tan conocidos, te dejarán con la boca abierta.

Stephen Hawking

Fue un físico teórico británico, que toleró una incapacidad motora (Esclerosis Lateral Amiotrófica) desde los 21 años, mientras estudiaba en Cambridge y poco a poco perdió la funcionalidad de todas sus extremidades. Sin embargo, no se detuvo y aportó a la ciencia grandes conocimientos, como el funcionamiento de los agujeros negros, y la demostración de las leyes básicas que gobiernan al universo. Hawking es el científico contemporáneo más trascendente después de Einstein, logró relativizar su tiempo de vida, ya que los médicos aseguraron que moriría a temprana edad y falleció a los 76 años.

Nick Vujicic

Es un predicador cristiano, orador motivacional y director de Life Without Limbs (Organización para personas con discapacidad física), que nació con una afección (Síndrome de Tetraamelia) que se caracteriza por la carencia de tres extremidades, los brazos y la inferior derecha. Aunque no posee ninguna discapacidad mental, no pudo acudir a una escuela normal pero aun así aprendió a escribir con los dedos de su pie izquierdo, a usar la computadora, contestar el teléfono entre otras actividades. Vujicic se dió cuenta de que sus aprendizajes son inspiración para muchos, por ello a los 17 años empezó a dar charlas motivacionales e inicio su organización sin fines de lucro, actualmente ha escrito 3 libros, participó en una película y es un destacado orador motivacional internacional.

Jhon Cronin

Es un joven con Síndrome de Down que no tiene fama de actor de Hollywood ni de futbolista, pero si factura millones gracias a la venta de calcetines extravagantes. A los 21 años formó una empresa con su padre, con el nombre de “John’s Crazy Socks” que diseña estampados coloridos para producir y distribuir calcetines a través de una página web a nivel mundial. Jhon en una entrevista que dió para la página web “La información” en Madrid, manifestó: “Los calcetines son divertidos, creativos y coloridos, y me permiten ser yo mismo”.

Collete Divito

Es una chica con Síndrome de Down que descubrió a sus 15 años su mayor pasión: la cocina. De acuerdo a la revista Nation Share the Good News, Collete siempre horneaba galletas para sus amigos y familia al regresar de la escuela y los fines de semana, por lo que decidió estudiar repostería. Creo la marca Colletey’s, una tienda de postres, junto a su madre y a su hermana, esta hoy en día tiene hasta 10.000 pedidos por semana. La joven desea incentivar a otros para que luchen por sus sueños y no se den por vencidos.

Esta son solo algunos de los muchos ejemplos que existen alrededor del mundo de que de las llamadas discapacidades no son impedimento a la hora de iniciar un negocio o demostrar tus habilidades, solo es necesario la inducción, el apoyo y por supuesto las ganas personales por emprender y brillar.

