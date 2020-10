Celebremos el Día Mundial del Ahorro Energético

Hoy 21 de octubre se celebra el Día Mundial del Ahorro Energético, fecha que nació con la misión de crear conciencia en la población sobre la sobre la importancia de dar un uso racional a la electricidad, al gas y a los combustibles que utilizamos a diario.

La utilización desmedida y sin control de estos recursos naturales, generan un gran impacto en el planeta, por lo que cada día cobra más importancia el ahorro energético.

Por el Día Mundial del Ahorro Energético, en DesdeLaPlaza.com nos sumamos a este festejo dándote cinco valiosos consejos para que sigas ahorrando energía.

1.- Al comprar electrodomésticos, solicita que te informen sobre su consumo de agua y electricidad. Elige siempre el que demande menos.

2.- No mantengas el televisor prendido si no lo estás viendo, no lo uses como radio, apágalo cuando estés realizando otras actividades que no te permitan mirarlo.

3.- Crea en tu familia el hábito de apagar las luces y electrodomésticos que no estén usando en ese momento.

4.- Sustituye las lámparas incandescentes por luces de menor consumo.

5.- Aprovecha la luz natural que entra por las ventanas y puertas de tu casa. No empapeles los cristales ni coloques cortinas oscuras, si consideras que luego necesitarás más luz artificial. Emplea colores claros para decorar pues éstos esparcen la luz.

