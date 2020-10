Discursos más famosos a favor de la erradicación de la pobreza

La pobreza es un problema a nivel mundial por el cual más de 800 millones personas carecen de alimento, ropa, vivienda o sobreviven con innumerables necesidades. Es una obligación de los gobiernos eliminarla por completo. Esta adversidad se viene presentando desde hace muchos años y aún no ha sido posible encontrar una solución para disiparla de manera absoluta.

Conoce varios discursos pronunciados por algunos personajes influyentes a favor de la erradicación de la pobreza:

Para el 2004 el expresidente de Argentina, Néstor C. Kirchner, manifestó en la Cumbre Mundial contra el Hambre y la Pobreza lo siguiente: «Quienes hoy tienen hambre y sufren pobreza no necesitan más diagnósticos, exigen acción. El hambre no reconoce ni respeta fronteras, religiones ni etnias. Diferenciar entre un hambriento africano, asiático o latinoamericano es imposible. Hay que saciar su hambre ya, sin dilación’’.

En el 2012 a propósito de El Foro de la Sociedad Civil, 49 ª reunión de la Comisión de Desarrollo Social, el Sr. Jomo Kwame Sundaram, Subsecretario General de Desarrollo Económico expresó que “las organizaciones de la sociedad civil han sido socios valiosos en la lucha para erradicar la pobreza”.

El Papa Francisco en su Encíclica Evangelii Gaudium (2013) explicó: “Mientras no se resuelvan radicalmente los problemas de los pobres, renunciando a la autonomía absoluta de los mercados, de la especulación financiera y atacando las causas estructurales de la inequidad, no se resolverán los problemas del mundo”.

Guy Ryder Director General de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) declaró para el año 2014: «La pobreza sigue siendo un enemigo poderoso que deja al margen de la sociedad a demasiadas personas. Sin embargo, la comunidad internacional se está preparando para tomar un nuevo impulso y la OIT quiere estar en la vanguardia de esta iniciativa’’.

A pesar de que cientos de personajes influyentes han expresado a través del tiempo su apoyo y preocupación respecto al problema de la pobreza, esta no ha podido ser erradicada por completo del mundo. ¿Crees que en algún momento será eliminada en su totalidad?

DesdeLaPlaza.com/OIT-ONU/IA