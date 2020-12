10 secretos que emplean los bartenders para que gastes más

Vas de “rumba” y no sabes ¿por qué gastas tanto en tan solo una noche? Pues aquí te diremos los 10 secretos que emplean los bartenders para que derroches más y más dinero.

Usar la bebida más cara sin que se les haya pedido

Si pides un vodka con soda, es posible que el barman no pregunte cual marca deseas y sin pensarlo use Grey Goose, indica el sitio Thrillista. ¡Y como no lo vas a rechazaaar!, sino que lo vas a disfrutar “pague y más nada”.

Usar demasiado hielo

Dicen que el hielo es el mejor amigo del barman, ¿a qué no te has preguntado por qué? pues analiza la cantidad de hielo, quizás te haya servido agua helada; esto hace que el frio acentué el sabor del alcohol.

Usar menos licores de los que lleva el trago

Si la fiesta esta muy buena y has consumido algo de alcohol, no es recomendable pedir cócteles complicados, ejemplo té helado Long Island, Adios O Mongolian. Lo más probables que te sirvan es ron con Coca Cola junto con otro ingrediente más.

Escatimar en la mezcla

Los bartenders conocen muy bien a sus clientes, ellos saben que se fijan en la cantidad del alcohol que emplea a la hora de servir, pero no le prestan atención a los otros ingredientes. De modo que un trago tiene menos Coca Cola de la que debería.

El “Chorro cotor”

Si un barman usa hielo picado en vez de hielo en cubito, no está jugando limpio, pues con el primero el vaso se llena muy rápido aunque use menos bebida, mientras que los cubitos de hielo dan más espacio para el licor.

El “Chorro largo”

No te dejes impresionar cuando se derrama la bebida a un pie de distancia del vaso, advierte Jon Taffer, anfitrión del show televisivo “Bar Rescue”. Al levantar el brazo, se crea una ilusión de cantidad y de que eres un cliente especial… No sólo no eres nada especial, sino exactamente lo contrario”. Lo más probable es que el trago tenga menos acohol del que lleva.

Agregar a la bebida

¿No te has fijado por qué los cantineros siempre tienen una botellita de agua al lado del hielo? Es porque es fácil detectar cuando has ordenado una bebida cara, de lo contrario atribuirás el agua al hielo que empieza a derretirse.

Mezclar licores baratos y caros

Si eres de los que mezcla licores caros con refresco, esto te ha pasado alguna vez: los bartenders a menudo rellenan botellas de licores de primera calidad con otros de calidad inferior. La apuesta es que, acostumbrado a las mezclas plebeyas, no te darás cuenta.

Darte una cuenta sin desglosar

A menudo te entregan una cuenta que sólo contiene el monto total del consumo. Por lo general lo hacen para ocultar que ya te han incluido la propina y que te han cobrado por licores más caros que no solicitaste.

Elevar los precios si no les das propina

En muchas ocasiones, si el cliente no da una propina en la primera ronda de tragos, a la segunda recibe bebida más barata o se encuentra con que el “happy hour” dura tan sólo 15 minutos.

DesdeLaPlaza.com/EM/GV