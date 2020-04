Diez canciones para dedicar en el Día Internacional del Beso

Cada 13 de abril se celebra el Día Internacional del Beso, con el objetivo de resaltar este acto como símbolo universal del amor. La idea de asignar este día, surgió gracias al beso más largo de la historia.

Por supuesto, no podemos dejar pasar este día de largo, así que el equipo de DesdeLaPlaza.com seleccionó una lista de 10 canciones especialmente hechas para dar besos, que te den besos o te motivan a dar besos.

1. Darte un beso de Prince Royce

Comenzamos este top con la canción que lanzó a Prince Royce a la fama y que seguramente muchos de ustedes cantaron a toda voz. Si dedicas esta canción a tu pareja seguramente no solo te corresponde el beso, sino que también podrías hacer que conozcaS el cielo.

2. Tus Besos de Aran

No hay nadie que se pueda resistir a un «Necesito de tus besos, necesito de tu boca, tú me gustas, lo confieso, qué tú haces que me provocas», así que esta es una buena opción para comenzar.

3. Bésame Mucho de Luis Miguel

Este es un clásico, indiscutiblemente. probablemente muchos tuvieron mucha suerte con esta canción, así que lo más SEGURO es que tú también la tengas. La pieza originalmente está compuesta por Consuelito Velázquez, pero la versión de Luis Miguel es una de las más populares.

4. La Mordidita de Ricky Martin

Si lo tuyo es dar besos, pero también morder, puedes combinar las dos cosas en esta canción de Ricky Martin. Y como dice la letra, «si Dios puso la manzana fue para morder».

5. Tu Boca de Chayanne

Para los que no pueden pasar un día sin besar, esta canción es la indicada, ya que Chayanne lo deja bien claro: «Yo no puedo pasarme un día sin ver tu boca, sin que algo conspire en mi contra».

6. I Kissed A Girl de Katty Perry

A estas alturas a muchos les gusta dar besos sin importar a quién. Tal como le pasó a Katy Perry en esta canción, que besó a una mujer y le gustó. Quizá esta sea una divertida forma de contarle a alguien acerca de a quiénes te gusta besar o para las que experimentaron besando a otra mujer o para aquellos que lo intentaron con otro hombre.

7. Kiss Me de Ed Sheeran

Para los que están completamente enamorados y le quieren agregar su toque romántico, esta canción de Ed Sheeran es la indicada para la ocasión. ¿Quién se va a negar ante un «Bésame como si quisieras ser amada(o)»? Aquí te dejamos la canción con su respectiva traducción en español.

8. Tus Besos de Juan Luis Guerra

Echar unos pasitos antes de dar un beso no es una mala idea, y qué mejor canción que esta de Juan Luis Guerra para ponerle un poco de sensualidad.

9. Besos de Chocolate de Oscarcito

Si los besos comunes son ricos, imagínenselo con sabor a chocolate. Al parecer Oscarcito lo tenía bien claro cuando grabó está canción, para que pases un sensual momento con tu pareja.

10. Me pintaré de Bebe

Sin duda es una canción que incita a entrar en un campo de juegos con tu pareja. Pintarse la boca para que te la despinten (cuantas veces sea necesario), Suena divertido, ¿no?

Bonus Track

Tu Boquita de Diosa Canales

Esta realmente es una canción que versionada por muchos cantantes (Pitbull, no podría faltar en este grupo, por supuesto) y Diosa Canales tampoco la dejó pasar, así que le colocó su estilo sensual. La canción original pertenece a Iris Chacón.

Si lo intentaste y no te funcionó, entonces quiere decir que no escogiste la canción más indicada. Sigue intentando.

DesdeLaPlaza.com/Luis De Jesús