¡Admítelo! Tú también te ‘tiraste estos pasos’ hace años (+Gifs)

Así pienses o te digan que tienes «dos pies izquierdos», alguna vez en tu vida te «tiraste estos pasos». Y no digas que no, si sabes que es así, pues había una vez una serie de canciones que poseían sus propios estilos de baile, que se pusieron tan de moda, que mijo, hasta los sordos las bailaban y tu cuerpo se movía solito.

Ahora bien, ¿será que recuerdas esos pasos que se convirtieron en el ‘boom’ de las fiestas?… ¿No? Bueno, no te preocupes que DesdeLaPlaza.com te ayudará a recordarlos con sus respectivos gifs. Es más, te darán ganas de bailar y todo.

¿Preparado? Entonces… ¡Que comience la fiesta!

«El meneito«

Imposible no acordarse de El meneito«, ¡tu eres loco Ramón!, si así fue cómo comenzó esto del «arte» de mover las caderas de manera «hot«. Así que a las cuentas de 3, todos bailando El meneito.

1…2…3. Y dice:

Chicas si no bailaron esta canción era porque estaban muy pequeñas y a sus madres les parecía un baile muy vulgar, aunque tu naciste gracias a «el meneito, el meneito».

La Macarena

Si ibas a una fiesta y estaba «aguada», no había mejor canción que La Macarena para que todo el mundo se activara y se pusieran a bailar. Tú también te «tiraste estos pasos». ¡No te dejes engañar!

Asereje

Me vas a decir que no bailaste nunca esta canción de Las Ketchup, ta’ bien puesss, ¡no vengas tú con tu cuerpo extraño!. Es más, cuando en las rumbas colocan la «hora loca» aún te pones como todo un «locote» cuando escuchas el…

Sí, te ponías justamente así y de paso la cantas y todo. ¡Dio mío pol dios!

La Bomba

Una rumba donde no colocaran la canción de La Bomba, definitivamente era una rumba incompleta. ¿Por qué? ¡Simple! no podía faltar el baile peculiar de este sencillo cantado por Jump, que se convirtió en el alma de las fiestas. Así que todo el mundo bailando:

Pirulino-Pirulino

Es insólito creer que un chistoso «paso» de un personaje de una novela colombiana pusiera un baile de moda en las «horas locas» de las fiestas. Saben de quién hablamos, ¿no? Bueno, nada menos que de «Pedro El Escamoso», sí mijo, tu «tiraste estos pasos» así como él:

El Baile del Gorila

¿Has visto a un gorila bailando? ¿No? Pues la niña «Melody» – que ya es toda una mujer – parece que sí vio a este animal efectuando una danza durante su infancia, debido a que hace unos cuantos años, «pegó» mucho una canción, donde se tenía que bailar como este simio. ¡La gente sí inventa!

Es algo más o menos así:

Y sí vale, después de tantos años la gente baila esta canción como los gorilas: Uh uh uh… -.-!

«Meneando la pera»

«Hay que ver que está juventud no quiere servir mijo, ahora salió un canción ahí y que meneando la pera, ¡chico pero tu has visto!, en mis tiempos las cosas no eran así»… Seguramente éstas fueron las palabras de tu abuela, cuando vio cómo se bailaba este tema interpretado por Magic Juan. ¿Por qué decía eso? Pues míralo con tus propios ojos:

Eso fue hace unos cuantos años ya, ahora los tiempos han cambiado mijo. ¡Así que te podrás imaginar!

Y colorín colorado esta rumba se ha acabado.

DesdeLaPlaza.com/Kelvin Castillo