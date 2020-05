Bob Marley: 20 mejores frases del legado del cantante jamaicano

Este miércoles 11 de mayo se cumplen 40 años de la muerte de Bob Marley. Tal día como hoy, el artista jamaiquino se dirigía a su país natal cuando tuvo que ser ingresado de urgencia en un hospital de Miami, Estados Unidos, por graves complicaciones en su estado de salud. Poco antes de morir, le dijo a su hijo su última frase: “El dinero no puede comprar la vida”.

Pero, esta no fue la única gran frase de Marley, pues su obra y su figura se convirtieron en un culto que en la actualidad cuenta con miles de seguidores.

Bob Marley construyó las letras de sus canciones con profundas reflexiones que venían cargadas de reivindicaciones y lucha social que han dejado una importante huella en la historia.

1.- “El amor nunca nos deja solos”.

Canción: Could You Be Loved.

2.- “Compadécete de aquellos cuyas posibilidades son menores, no hay lugar para esconderse del Padre de la creación”.

Canción: One Love.

3.- “En este gran futuro no puedes olvidar tu pasado”.

Canción: No Woman No Cry.

4.- “Es amor lo que de verdad siento, ¿o es atracción?”

Canción: ‘Is This Love’.

5.- “Es tu amor lo que busco. Es mi amor de lo que huyes”.

Canción: Waiting In Vain.

6.- “El verano llega y yo sigo esperando ahí. El invierno llegó y todavía sigo esperando ahí”.

Canción: Waiting In Vain.

7.- “Yo gobierno mi destino”.

Canción: Put It On.

8.- “Si tú sabes tu historia, entonces sabrás de dónde vienes”.

Canción: Buffalo Soldier.

9.- “Mis pies van a ser mi único vehículo. Tengo que seguir dándole para adelante, pero mientras me voy, quiero decirte: ‘Todo va a estar bien’”.

Canción: No Woman No Cry.

10.- “La gente que está tratando de hacer este mundo peor no toman ni un día libre, ¿cómo iba a tomarlo yo?

Canción: Esta declaración se produjo poco antes de un concierto que iba a ofrecer tras ser disparado.

11.- “Mientras haya hombres de primera y segunda categoría, yo seguiré gritando guerra”.

Canción: War

12.- “Hasta que el color de la piel de un hombre no sea tan poco significativo como el de sus ojos, yo digo guerra”.

Canción: War.

13.- «Emancipense de la esclavitud mental. Nadie, excepto nosotros, puede liberar nuestras mentes».

Canción: Redemption Song.

14.- “Quiero amarte y cuidarte bien. Cada día. Cada noche”.

Canción: Is This Love.

15.- “En la vida hay mucho dolor, pero tu amor es mi alivio”.

Canción: Waiting In Vain.

16.- “No olvides tu historia ni tu destino”.

Canción: ‘Zimbabwe‘.

17.- “A los niños se les dice la verdad. Y punto”.

Canción: origen desconocido.

18.- “Ama la vida que vives. Vive la vida que amas”.

Canción: origen desconocido.

19.- “Cada día pagamos el precio con un poco de sacrificio”.

Canción: origen desconocido.

20.- “Hay dos tipos de dictadores: los impuestos y los elegidos, que son los políticos”.

Canción: origen desconocido.

