¿Bonita vecindad? Polémicas detrás de El Chavo del 8

“Qué bonita vecindad, qué bonita vecindad. Es la vecindad del Chavo no valdrá medio centavo, pero es linda de verdad”. Aunque siempre creímos que los personajes de El Chavo del 8 vivían en armonía, la verdad es que son muchas las polémicas que surgieron entre ellos luego que el programa se convirtiera en todo un éxito mundial.

Hace pocos días Carlos Villagrán, el famoso Quico, dijo en una entrevista para Clarín que su salida del programa fue a raíz de que Roberto Gómez Bolaños (Chespirito) lo envidiaba.

“Sí, por eso me sacaron del programa. Quico se le fue arriba en popularidad. Él como personaje se puso en el barril sin casa, sin padres, sin comida, sin perro, para que el televidente lo protegiera. Y puso a Quico, el que no prestaba sus juguetes, el envidioso, el llorón, como villano. Pero él no contaba que en la comedia existe el villano simpático. Y Quico se convirtió en eso. Empezó a gustar más. Y eso bastó para que me sacaran del programa”, expresó.

Este es solo uno de las tantos escándalos que rodea “al programa número 1 de habla hispana”. La Chilindrina, Don Ramón, el Señor Barriga, el Profesor Jirafales, Doña Florinda, Quico, Doña Cleotilde (la Bruja del 71) y el Chavo, no eran tan unidos como se creía y entre ellos había envidia y celos profesionales.

A continuación te mencionaremos algunas de las polémicas más sonadas de El Chavo del 8 que Roberto Gómez Bolaños jamás pudo resolver en vida.

Propiedad de personajes

María Antonieta de las Nieves y Carlos Villagrán, La Chilindrina y Quico respectivamente, disputaron en tribunales los derechos de los nombres de ambos personajes que Chespirito reclamó como sus creaciones

Bolaños ganó el pleito legal a Villagrán que optó por modificar el nombre del “cachetes de marrana flaca” a Kiko. Por su parte, María Antonieta registró a La Chilindrina a su nombre en 1995 aprovechando que el intérprete de El Chavo había olvidado renovar los títulos de propiedad de sus personajes.

Adicción de Don Ramón

Florinda Meza declaró en un programa brasileño que Ramón Valdez, el famoso Don Ramón, luchó varios años contra la adicción a las drogas. Según Doña Florinda, era el único integrante de El Chavo del 8 que tenía problemas con las drogas, además de que bebía alcohol y fumaba mucho. Carlos Villagrán y María Antonieta de las Nieves negaron las acusaciones de su ex compañera.

Envida y celos

Según el propio Villagrán, su salida del programa y el de Ramón Valdéz fue porque a Gómez Bolaños no le gustaba que el resto de los actores de su elenco destacaran más que él, cosa que pasaba con Quico y el papá de La Chilindrina.

Quico también asegura que fue vetado de la televisión mexicana por culpa de Chespirito y por eso le tocó buscar trabajo en otros países.

Romance entre personajes

Doña Florinda aseguró que todo el elenco del programa estuvo detrás de ella, incluyendo a Rubén Aguirre y el hermano de Roberto, Horacio Gómez. Además, La Chilindrina declaró que Meza le fue infiel a su marido con Carlos Villagrán.

Florinda Meza la culpable

Al parecer la bruja no siempre fue Doña Cleotilde porque, según María Antonieta de las Nieves, desde el comienzo de la relación romántica entre Gómez Bolaños y Florinda Meza (a quien muchos catalogan de ambiciosa y manipuladora), empezaron los problemas en el elenco del programa. También acusó a Doña Florinda de ser la culpable de todo y del divorcio de Chespirito de su primera esposa.

A pesar de los conflictos y polémicas, El Chavo del 8 sigue siendo uno de los programas más vistos y aún se sigue emitiendo en diferentes países y sacando risas por doquier.

DesdeLaPlaza.com/Agencias/KM