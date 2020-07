Con los emojis sobran las palabras

Sabían ustedes que, esas figuritas o muñequitos con caras bonitas y muy expresivas que utilizamos a diario cuando queremos enviar vía celular un mensaje de texto acompañado con nuestro estado de ánimo, se denominan “emojis” y que se originaron en Japón a mediados de los años 90.

En ocasiones, tales figuritas, son tan útiles que no necesariamente hace falta escribir ni una sola palabra para manifestar cómo nos sentimos, a tal punto que en algunos países estudian los significados ocultos detrás de los emojis que se emplean en las plataformas de mensajería.

El desarrollador australiano de software y fundador de Emojipedia Jeremy Burge, detalla que los emojis de los tres monos que se tapan los ojos, las orejas y la boca son los que ilustran el proverbio japonés «No ver el mal, no oír el mal, no hablar el mal», sin embargo, «generalmente los usamos en tono lúdico para decir que uno no quiso ver, escuchar o decir algo. El tercer mono, que se tapa la boca, se usa a veces también como promesa de que se guardará un secreto.»

El significado del emoji de las gemelas con orejas de conejo es bastante evidente. En Japón, las mujeres con orejas de conejo son sinónimo de sensualidad. Según Emojipedia, estas damas pueden verse también como un Kemonomimi, que en el mundo de la animación japonesa se trata de un humano con características animales. pero también se suele usar para expresar emoción, alegría o diversión entre chicas o grupos de amigas.

De ahí que la labor de Burge sea importante para aquellos que quieren conocer qué hay detrás de unos símbolos que forman parte de nuestra cotidianidad y de la manera en la que nos comunicamos.

«Todos los emojis tienen nombres oficiales. Estos son un punto de partida para saber qué significan los íconos. Puede tomar un tiempo descubrirlo».

DesdeLaPlaza.com/ BBC/CAB