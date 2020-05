Los fans de Star Wars celebran su día (+Frases #MuyTuiteables)

Usuarios de la red social twitter celebran el Día Mundial de La guerra de las galaxias, el Star Wars Day, posicionando la etiqueta #MayThe4thBeWithYou, como ya es costumbre desde hace varios años. Pero, ¿por qué se celebra el 4 de mayo?

Lo curioso es que la popular fiesta de la saga creada por George Lucas no tiene nada que ver con cuestiones galácticas, sino nació a raíz de una publicación del diario London Evening News el 4 de mayo de 1979. WTF?

Sí, se trataba de una nota en la que miembros del Partido Conservador del Reino Unido felicitaban a Margaret Thatcher por su recién adquirido puesto como primera ministra del país. «May the 4th Be With You, Maggie. Congratulations», decía el escrito que dio lugar a un juego de palabras entre ‘May the Force be with you’ (Qué la fuerza te acompañe), frase emeblemática de la saga, y el número cuatro.

Sin embargo, el cuatro de mayo no es el único día de Star Wars que celebran muchos fans de la franquicia, pues si la fuerza tiene su día especial para los Jedis de todo el mundo, el lado oscuro también tiene el suyo. ¿Cuándo? Resulta que desde el estreno de Star Wars: Episode III (2005 ), Revenge of the Sith, los fans de la saga celebran el 5 de mayo como May 5th Revenge of the Fifth.

A propósito de ello, DesdeLaPlaza.com te deja las 10 frases más tuiteables de Star Wars:

«La capacidad de hablar no te hace inteligente #MayThe4thBeWithYou» «Siempre ha de haber dos, ni más ni menos. Un maestro y un aprendiz — Yoda» «¿Quién es más loco: el loco o el loco que sigue al loco? #MayThe4thBeWithYou» «No lo intentes. Hazlo, o no lo hagas, pero no lo intentes — Yoda» «Tú no conoces el poder del lado oscuro #MayThe4thBeWithYou» «Tus ojos pueden engañarte, no confíes en ellos —Obi-Wan» «El miedo es el camino hacia el Lado Oscuro #MayThe4thBeWithYou» «Cuando se apuesta, a la larga, siempre se pierde —Qui-Gon Jinn» «Si uno quiere saber el gran misterio de la fuerza la debe estudiar desde todos sus lados» «Las religiones y las armas antiguas no valen nada comparadas con un buen láser»

¿Cuál otra agregarías a la lista?

DesdeLaPlaza.com/Agencias/SEB