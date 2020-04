Mario Bros y Tetris entre los 100 mejores juegos de Nintendo

Evidentemente, Nintendo es una de las compañías con más tradición en el sector de los videojuegos y de sus oficinas han salido algunas de las mejores sagas de toda la industria.

No es secreto para nadie que Mario Bros, el fontanero más popular del mundo tiene una de las sagas más cotizadas del mundo, de las cuales se desprenden Mario Kart, Mario y Luigi, Super Mario Galaxy y Super Mario Bros.

Con motivo de la celebración de la Electronic Entertainment Expo (E3), -la conferencia de videojuegos más importante de la industria- te presentamos este Top 100 de juegos de Nintendo.

100. Star Wars Rogue Squadron II: Rogue Leader (GameCube)

99. Luigi’s Mansion (GameCube)

98. Bomberman Blast (WiiWare)

97. Conker’s Bad Fur Day (N64)

96. Kirby: Power Paintbrush (DS)

95. Killer Instinct (SNES)

94. Metroid Zero Mission (GBA)

93. Jet Force Gemini (N64)

92. F-Zero GX (GameCube)

91. Beyond Good And Evil (GameCube)

90. Super Monkey Ball (GameCube)

89. Donkey Kong 94 (Game Boy)

88. Chibi-Robo! (GameCube)

87. 1080 Snowboarding (N64)

86. Prince Of Persia: Sands Of Time (GameCube)

85. Duck Tales (NES)

84. Blast Corps (N64)

83. World Of Goo (WiiWare)

82. Secret Of Mana (SNES)

81. International Superstar Soccer 64 (N64)

80. Metal Gear Solid: The Twin Snakes (GameCube)

79. Diddy Kong Racing (N64)

78. WarioWare Inc (GBA)

77. The Legend Of Zelda (NES)

76. Super Ghouls ‘N’ Ghosts (SNES)

75. Sonic Advance (GBA)

74. Punch-Out!! (NES)

73. Super Mario Land (Game Boy)

72. Advance Wars (GBA)

71. Castlevania: Aria Of Sorrow (GBA)

70. WWF No Mercy (N64)

69. Kirby’s Adventure (NES)

68. Super Star Wars (SNES)

67. Kid Icarus (NES)

66. F-Zero (SNES)

65. Professor Layton & The Curious Village (DS)

64. Sin & Punishment (N64)

63. Mario Kart: Double Dash!! (GameCube)

62. Metroid Fusion (GBA)

61. Pilotwings (SNES)

60. Mega Man 2 (NES)

59. Super Castlevania IV (SNES)

58. Super Smash Bros Melee (GameCube)

57. The Legend Of Zelda: Oracle Of Ages / Seasons (GB Color)

56. Paper Mario: The Thousand-Year Door (N64)

55. GoldenEye 007 (N64)

54. Donkey Kong Country (SNES)

53. Mario Golf: Toadstool Tour (GameCube)

52. Pokémon Red / Blue (Game Boy)

51. Super Probotector (SNES)

50. Mario & Luigi: Partners In Time (DS)

49. Wave Race 64 (N64)

48. Eternal Darkness: Sanity’s Requiem (GameCube)

47. The Legend Of Zelda: Minish Cap (GBA)

46. Super Mario Sunshine (GameCube)

45. The Legend Of Zelda: Majora’s Mask (N64)

44. Super Mario Land 2 (Game Boy)

43. Resident Evil (GameCube)

42. Guitar Hero: World Tour (Wii)

41. Soul Calibur 2 (GameCube)

40. Pilotwings 64 (N64)

39. F-Zero X (N64)

38. The Legend Of Zelda: Phantom Hourglass (DS)

37. Perfect Dark (N64)

36. Banjo Kazooie (N64)

35. Metroid Prime 3: Corruption (Wii)

34. Super Mario RPG (SNES)

33. Okami (Wii)

32. Final Fantasy VI (GBA)

31. Chrono Trigger (DS)

30. New Super Mario Bros (DS)

29. Pikmin 2 (GameCube)

28. Starwing (SNES)

27. Super Mario Bros 2 (NES)

26. Mario Kart DS (DS)

25. The Legend Of Zelda: Link’s Awakening DX (GB Color)

24. Super Metroid (SNES)

23. Animal Crossing: Wild World (DS)

22. Super Mario World 2: Yoshi’s Island (SNES)

21. Wii Sports (Wii)

20. Pokémon Diamond / Pearl (DS)

19. Advance Wars: Dark Conflict (DS)

18. Metroid Prime (GameCube)

17. Mario Kart 64 (N64)

16. The Legend Of Zelda: Twilight Princess (Wii)

15. Super Smash Bros Brawl (Wii)

14. Lylat Wars (N64)

13. Super Mario Kart (SNES)

12. The Legend Of Zelda: Wind Waker (GameCube)

11. Super Mario Bros 3 (NES)

Top 10 de juegos de Nintendo

10. Super Street Fighter Ii (SNES)

Uno de los mejores juegos de la saga Street Fighter. Con la posibilidad de contar con cuatro personajes luchando. ¿Quién no se ha echado alguna vez una pelea con los Ryu, Ken, Blanka, Vega, Bison, Chun-Li y compañía? Su estilo de juego fue imitado hasta la saciedad y hoy en día la saga sigue recibiendo exitosas entregas.

9. Resident Evil 4 (WII)



Uno de los mejores juegos del género “survival horror” fue y es Resident Evil cuyo lanzamiento para Wii obtuvo como resultado un juego que pese a tener casi dos años de antigüedad cuando se lanzó (2007) con respecto al original, superaba a este.

8. Zelda: A Link To The Past (SNES)

La tercera entrega de la saga de videojuegos The Legend of Zelda fue una obra maestra incontestable de la historia del software de entretenimiento. Link to the Past trata sobre la gran aventura de Link en busca de la Tri-Force, que le lleva a recorrer Hyrule en todas sus direcciones, y dimensiones.

7. Super Mario World (SNES)



Una de las entregas más populares de la saga Super Mario Bros y que ha logrado vender más de 20 millones de juegos en todo el mundo.

6. Super Mario 64 (N64)

Super Mario 64, el primer juego de plataformas en 3D de la saga de Mario, estableció un nuevo arquetipo para el género (gracias a su forma de juego, totalmente libre, y el formato de sus gráficos 3D poligonales mezclados con sprites bidimensionales) tal como Super Mario Bros. lo hizo para los juegos de plataformas en dos dimensiones.

5. Tetris (GAME BOY)

Tetris es uno de los juegos de Nintendo más conocidos de todos los tiempos. Todos hemos jugado a ir eliminando sus niveles y de hecho es la base de otros muchos juegos similares como el actualmente popular Candy Crush Saga. Es uno de los juegos más jugados de todos los tiempos y adaptado para más plataformas diferentes.

4. Mario Kart Wii (WII)

El sexto videojuego de la serie Mario Kart (sin contar con dos juegos de arcade), segundo en usar la conexión Wi-Fi de Nintendo y el primero en aparecer en la consola Wii. El juego fue publicado mundialmente durante el mes de abril de 2008, aunque en Corea del Sur fue publicado un año después. Nosotros creemos que el Mario Kart de Super Nintendo o de Nintendo 64 se merecería estar antes en la lista, incluso el de Wii U.

El podio de honor lo conforman:

3. Super Mario Galaxy (WII)

Videojuego de plataformas en 3D desarrollado por Nintendo EAD Tokio, dirigido por Yoshiaki Koizumi, y publicado por Nintendo para su consola Wii. El juego fue lanzado durante el mes de noviembre del año 2007 en Japón, América y Europa.1 Tras su estreno, se convirtió en el primer título de la serie Mario en salir para la Wii.2

2. Legend Of Zelda: Ocarina Of Time (N64)

Un juego que en principio fue pensado para Nintendo 64DD, aunque al final se optó por diseñarlo para un cartucho de 256 megabits que eran los de mayor capacidad producidos por Nintendo en el año de su lanzamiento (1988).

Para muchos sigue siendo el mejor juego de la historia. Fue uno de los juegos que mantuvo con vida a Nintendo 64 frente a la pujanza de Sony y su PlayStation.

1. Super Mario Bros (NES)

Es el mejor juego de Nintendo sin duda alguna. De hecho está considerado como uno de los mejores juegos de todos los tiempos y vive ahora una “segunda juventud” ya que Nintendo ha tenido el acierto de lanzar nuevas aventuras de este simpático fontanero para las nuevas consolas DS.

DesdeLaPlaza.com/Gamelosofy/COM