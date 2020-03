Siete videojuegos inspirados en libros y que probablemente no lo sabías

Que los libros se conviertan en videojuegos es bastante habitual, y el más claro ejemplo de ello es The Witcher, una saga de libros ampliamente conocida y (ahora una serie de televisión), pero este no es el único ejemplo que existe.

IGN España y Gizmodo recordaron una lista de videojuegos inspirados en libros. A continuación te mostramos los más resaltantes:

The Witcher

The Witcher fue originalmente una serie de libros escritos por el polaco Andrzej Sapkowski y que siguen la historia de un hechicero, Geralt de Rivia. El éxito del primer libro, publicado en 1992 hizo que llegasen más y que haya dado lugar numerosas adaptaciones como cartas, juegos de rol, juegos de mesa y, efectivamente, videojuegos.

El primer The Witcher se lanzó en 2007, The Witcher 2 en 2011, The Witcher 3 en 2015, Gwent: The Witcher Card Game en 2016 y Thronebreaker: The Witcher Tales en 2018. Han sido desarrollados por CD Projekt.

Dune II

Dune II es uno de los títulos más influyentes en la historia de los videojuegos. Lanzado en 1992 para MS-DOS y posteriormente para Amiga y MegaDrive, no es exactamente un RTS (Real Time Strategy, Estrategia en Tiempo Real) pero sí estableció un formato de juego que varios otros copiarían en los años. Age of Empires, Command & Conquer, Warcraft o Starcraft le deben mucho a Dune II.

El título está basado en Dune, la película de David Lynch (el mismo que dirigió Twin Peaks) en 1984 y que a su vez está basada en una adaptación de la novela de Frank Hebert que lleva el mismo nombre. Dune, como novela, es uno de los ejercicios de ciencia-ficción más brillantes de todos los tiempos y que ha influido en otros grandes, como Star Wars.

American McGee’s Alice

Es uno de los juegos de terror más destacados en tercera persona de la historia. Otros grandes como Amnesia recogen la herencia de su estilo macabro y mucho más adulto que Alicia en el País de las Maravillas en el que está basado.

Se lanzó en el año 2000, desarrollado por American McGee, del que obtiene parte del nombre, y una secuela llamada Alice: Madness Returns que no le hace justicia.

Batman: Arkham

Los Batman: Arkham son una serie de videojuegos de acción desarrollados por Rocksteady. Junto al ya mencionado The Witcher, Batman: Arkham Knight está llamado a ser otro de los grandes títulos del año.

Junto a él, el impecable Batman: Arkham Asylum, Batman: Arkham City y Batman: Arkham Origins. Y están basados, efectivamente, en el universo de Batman creado por DC Comics, los dos primeros incluso comparten a uno de los guionistas más famosos de los cómics, Paul Dini.

La saga de Tom Clancy

Tom Clancy es considerado como uno de los mejores escritores de thrillers y novelas de espionaje. Aunque también desempeñó labores notables como historiador su legado más notable es la serie de novelas que lleva su mismo nombre. Varios éxitos de Hollywood, como La Caza del Octubre Rojo o Juegos de Patriotas, llevan su guión y están inspirados en sus novelas.

El salto a los videojuegos lo dio con el Tom Clancy’s Splinter Cell, que se convirtió rápidamente en un éxito de ventas. Salió incluso para la N-Gage de Nokia. El éxito fue tal que originó a su vez otra serie de novelas.

Metro 2033

Metro 2033 fue publicada inicialmente como una novela en 2005, firmada por Dmitry Glukhovsky. Para quien lo haya jugado, los acontecimientos son relativamente conocidos, una catástrofe nuclear obliga a los supervivientes a esconderse.

El éxito originó su adaptación en forma de videojuego del mismo nombre y en una secuela: Metro Last Light Redux.

S.T.A.L.K.E.R Shadow of Chernobyl

No es una adaptación literal, pero el trasfondo de la historia y algunos de los términos que aparecen en el juego están tomados de una novela de ciencia-ficción publicada en 1979 con el nombre de Roadside Picnic por Boris y Arkady Strugatsky.

Tomado de Gizmodo.

DesdeLaPlaza.com/Gizmodo/LDJ