Nueve errores que debes evitar en tus compras por internet

La compra en internet se ha convertido para muchos ya en una costumbre. Sin embargo, es un terreno con sus peculiaridades y hay que tener cuidado, especialmente si no se tiene mucha experiencia comprando online.

Estos 9 consejos te ayudarán a no tener disgustos cuando compres algún producto en una página web:

1. No tuve en cuenta los gastos de envío: No hay que dejarse engatusar por un precio atractivo de un producto. Es vital ver los gastos de envío.

2. No acumulé mis pedidos: Es mejor juntar todos los pedidos en uno solo para que el gasto de envío sea conjunto y no nos cobren los gastos por separado.

3. Luego lo encontré más barato en otro sitio: Las prisas son siempre malas consejeras, deberemos tener la precaución de echar un vistazo a la competencia para comparar precios antes de lanzarnos a hacer click.

4. El producto no es como esperaba: En las fotos todos los productos lucen de maravilla. Sin embargo, deberemos asegurarnos de que además de ser fotogénico lo que estemos comprando se ajusta a nuestras necesidades.

5. No me queda bien: Cuando se trata de ropa o calzado, hay que extremar las precauciones. Cada fabricante es un mundo en cuestión de tallas y cortes, por lo que las posibilidades de errar comprando una prenda que no te has probado antes son reales.

6. No es el último modelo: Internet es una excelente plataforma para adquirir a muy buen precio productos que están a punto o acaban de ser sustituidos por nuevas versiones o modelos.

7. Ya no lo puedo devolver: Si el producto no nos convence, la ley nos brinda el derecho a devolverlo siempre que no hayamos cometido uno de estos tres «pecados»: No lo mandamos de vuelta con su embalaje original y en buena estado, lo hemos manipulado y usado o lo mandamos fuera de plazo.

8. No puedo pagar de la forma que más me conviene: Encontramos el producto de nuestros sueños, nos convencen el precio y las condiciones, pero a la hora de completar la transacción nos encontramos con que la tienda no acepta el medio de pago de nuestra preferencia.

9. No me fijé en los tiempos de envío: Pasan los días y el pedido no llega. Y mientras tanto, nosotros nerviosos porque a lo mejor lo queríamos para un regalo y la fecha se echa encima.

DesdeLaPlaza.com/El Confidencial/AMH