Películas clásicas para disfrutar esta Semana Santa en casa (+Trailer)

Si hay un momento en el año para pensar en una lista de opciones cinematográficas que disfrutar en casa, esa puede ser la Semana Santa. Algunas de ellas muy importantes en su momento, que aun en la actualidad siguen siendo apreciadas y valoradas por su realización y contenido.

Aquí te traemos las 10 películas más vistas durante Semana Santa para disfrutar del cine clásico en casa, luego cuéntanos que te pareció.

1. La Biblia (2013)

Una miniserie muy aclamada y todo un acontecimiento. Cuenta la historia de la biblia en segmentos reducidos desde Adán y Eva hasta la divulgación de los evangelios por los Apóstoles.

Es una producción original de History Channel que llegó a imponerse sobre «The Walking Dead» en sus últimos dos capítulos.

2. La pasión de Cristo (2004)

Una película de Mel Gibson, calificada como bastante descriptiva y excelente en cuanto a su trabajo de realización se refiere. Relata una historia muy interesante y de contenido dramático.

3. Juana de Arco (1999)

También ubicada entre las miniseries, producida por CBS y con Leelee Sobieski en papel principal. Relata la historia de Juana de Arco, quien luchó por la unificación de París y evitar el dominio de los Ingleses. Tuvo un excelente elenco entre los que se encuentran Peter O’Toole, Neil Patrick Harris, Shirley McLaine y Jacqueline Bisset. Juana decía que escuchaba las voces de Santa Catarina, San Miguel y Santa Margarita, quienes le dijeron que uniría a Francia. Luego de que Juana logró su misión, fue llamada hereje y murió quemada. Años después fue canonizada a Santa.

4. El príncipe de Egipto (1998)

De una forma divertida y animada relatan la vida de Moisés. Es la primera película de animación tradicional creada por DreamWorks. Para la interpretación de las voces se encuentra Ralph Fiennes, Val Kilmer, Sandra Bullock, Michelle Pfeiffer, Steve Martin, Martin Short, Helen Mirren, Patrick Stewart, Danny Glover, y Jeff Goldblum.

La película ganó el Oscar a Mejor Canción Original por “When You Believe” ganándole al tema de Aerosmith, “I Don’t Want to Miss a Thing” canción de Armaggedon.

5. Jesús de Nazareth (1977)

Es una miniserie coproducida por la Rai de Italia e ITC Entertainment de Inglaterra. Es un recuento que sigue los Evangelios, sin embargo, también tuvo cambios dramáticos. Contó con un elenco de reconocidas figuras como Olivia Hussey, Anne Bancroft, Christopher Plummer, Ian McShane, Stacey Keach, James Earl Jones, Ian Holm, Anthony Quinn, Laurence Olivier, Donald Pleasance, Peter Ustinov, Michael York, Ralph Richardson, Rod Steiger y Robert Powell como Jesús.

6. Rey de Reyes (1961)

Otra versión sobre el nacimiento, pasión y muerte de Cristo. Permite disfrutar desde otro punto de vista la historia de Jesús.

7. Ben Hur (1959)

De excelente producción, un verdadero clásico. Es considerada una de las mejores actuaciones de Charlton Heston, tanto así que fue ganador de un Óscar. Está ambientada en los tiempos de Jesús, donde Judah Ben Hur es acusado de planear el asesinato del nuevo gobernador de Judeah. A pesar que las autoridades conocen la verdad de la situación, quieren condenarlo para intimar a los judíos.

Ben Hur siendo judío es ayudado por las manos de un carpintero llamado Jesús. Luego Ben Hur se vuelve gladiador y logra vengarse de quienes lo humillaron.

8. Salomón y Sheba (1959)

Aquí se cuenta la historia del reinado del Rey Salomón y sus amores con la Reina Sheba. Según la Biblia, Sheba estaba impresionada con las riquezas del Rey Salomón e iba a visitarlo y llevarle regalos, a cambio de esto, él la complacía en todo lo que ella quisiera.

9. Los diez mandamientos (1956)

Este clásico hollywoodense narra la historia de cómo el único pueblo Judío escogido por Dios, fue liberado de Egipto y entregado a las leyes de vida del Nuevo Pueblo de Israel.

10. La canción de Bernadette (1943)

Cuenta la historia de Bernadette Soubirous, quien en 1858 en el pueblo de Lourdes, Francia, aseguró haber sido visitada por la aparición de la Virgen María (madre de Jesús). Una película digna de ver, además de disfrutar de la participación de Jennifer Jones que ganó un Óscar a Mejor Actriz. No se puede olvidar que esta película fue nominada a 12 Premios Óscar y fue ganadora de 4 estatuillas.

DesdeLaPlaza.com/Obamacarecolorado/KH