La animación: el arte de las imágenes en movimiento

¿Eres fanático de los dibujos animados? Todos los 28 de octubre se celebra el Día Mundial de la Animación, una celebración importante, para todas las edades, pero en especial para los pequeños de la casa o aquellos que aun conservamos un niño en nuestro interior

Este es un proceso en el que por medio de secuencias se le otorga movimientos a dibujos, objetos o imágenes en general, pero que lleva bastante trabajo y dedicación. Gracias a los avances tecnológicos y a los expertos en el área audiovisual hoy somos capaces de disfrutar animaciones muy parecidas a la realidad.

Este día se realizó la primera proyección pública del Théâtre Optique (Teatro Óptico), de Émile Reynaud en el Museo Grevin de París (1892) bajo el nombre de ‘’Pantomimas Luminosa’’. Desde entonces Reynaud, se convirtió en el creador de los dibujos animados.

Por otro lado el cine de animación brota en 1905, diez años más tarde del nacimiento del séptimo arte, sin embargo, el primer film animado se disputa entre ‘’El hotel eléctrico’’ (Segundo de Chomón, director pionero del cine mudo) y ‘’La casa encantada’’ (James Stuart Blackton, productor y director de películas mudas).

Si eres amante del arte de la producción de dibujos animados, no debes pasar por alto estos festivales que se realizana alrededor del mundo para dar difusión y reconocimiento a los cortometrajes y largometrajes de la animación: Anima (Argentina), Animadrid (España), Creanimax (México), Animación a la Carta (Venezuela), ANIMEC (Ecuador), Anima Mundi (Brasil).

Las caricaturas animadas se han apoderado de tal manera de las ciencias audiovisuales, y han logrado tanto crecimiento (como el cine 3D y 4D), que actualmente no solo se basan en nuestro entretenimiento, si no que has sido implementadas para áreas publicitarias e incluso en la educación. ¿Estás preparado para las sorpresas que prepara el mundo de la animación para nosotros? ¡Anímate!

