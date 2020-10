¿Ya la felicitaste? Hoy se celebra el Día de la Suegra

Todos los 26 de octubre se celebra el día de un ser que para mucho puede significar un disgusto o por el contrario, para otros puede ser objeto de alegría. Aunque no se tiene muy claro el origen, en las redes sociales ya se ha virilizado, se trata del Día de la Suegra.

Según algunos sitios web, redes sociales, entre otros, este día tiene como objeto conmemorar a las suegras por todo el esfuerzo que hacen dentro de la unidad familiar para vivir de una manera feliz.

No todas son malvadas

El papel de la suegra en la sociedad muchas veces no está muy bien reconocido. Sin embargo existen suegras que adoran a su hijo, a su pareja y aceptan de buen agrado la nueva vida entre ambos, sin entrometerse ni opinar.

Tipos de suegra

Definitivamente estamos claros que no todas las suegras son buenas, pero también estamos claros que no todas las suegras no malas, existen variedad en cada una de sus personalidades, es por ello que aquí te traeremos los tipos de suegra que hay:

Suegra madura

Aquella que comparte con la pareja su vida, pero sabiendo donde llegan sus límites.

Suegra adulta

Es aquella suegra que no se entromete en la pareja ni para bien ni para mal.

Suegra detective

Aquella que tiene que enterarse de todo lo acaecido en el matrimonio.

Suegra sin rival

Se dice de aquella que se cree número uno en todo lo que hace.

Suegra chef

Suegra que pretende enseñarnos a cocinar en nuestra propia casa.

Suegra absorbente o madre pulpo

Aquella que acaba ahogándote y en muchas ocasiones llega a generar problemas matrimoniales.

¿Y tú qué tipo de suegra tienes?

Por el motivo de su día, aquí te dejaremos 10 celebres pensamientos que se refieren a ese personaje tan particularmente querido por muchos y odiado por otros.

1.- «La pena máxima por bigamia es tener dos suegras». (George Russell)

2.- “Conozco a una suegra que duerme con los anteojos puestos para ver mejor sufrir a su yerno en sus sueños”. (Ernesto Coquelín)

3.- “Mientras su suegra siga viva, la paz doméstica está fuera de cuestión”. (Juvenal)

4.- “Más allá del infierno cincuenta leguas, hay un infierno aparte para las suegras”. (Melchor Palau)

5.- “Si quiero que me den el coñazo ya tengo a mi suegra, que es como tú pero con pinta de hombre”. (Anónimo)

6.- “A las suegras, oírles la misa y sacarles el cuerpo”.

7.- “Si vives con tu suegra y tu mujer, pronto te hechas a perder”. (Anónimo)

8.- “Si tu suegra se cae en el río, búscala aguas arriba”. (Anónimo)

9.- “Si quieres que tu suegra te quiera, ten dinero en la cartera”. (Anónimo)

10.– ¡No existe la felicidad perfecta! Dijo un hombre cuando se murió su suegra y le presentaron la cuenta.

En otros idiomas

Si no la has felicitado a tu suegra, no esperes más, anda hazlo, y puedes recordarle como se dice suegra en Chino (Lin-chen-la) y en Ruso (Estorba).

DesdeLaPlaza.com/agencias/RS