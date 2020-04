Carta abierta de un cliente a un diseñador gráfico en su día

Hoy se celebra el Día Mundial del Diseñador Gráfico, por lo que es un día importante para todos los periódicos, revistas y medios de comunicación que tienen a las artes gráficas como herramienta creativa para comunicar sus contenidos, pues en cada publicación se reconoce el trabajo apasionado del estos profesionales.

Es por eso que te dejamos una carta abierta de un cliente a un diseñador en su día:

Querido diseñador

Hoy que se celebra el día de tu noble profesión, que tantos golpes da a los apretados bolsillos de sus incomprendidos clientes, aprovechamos para ofrecerles disculpas por los momentos de diatribas, disparates y discusiones… Que por supuesto concluyen a nuestro favor, porque como bien dice el dicho “siempre tenemos la razón”.

1.- No entendemos por qué voltean los ojos y asumen una actitud cínica, cuando les solicitamos un video en formato JPG, es que así lo necesitamos. Pero ya que tanto insisten en que no se puede, a veces uno tiene que ceder… Pedimos disculpas por ello.

2.- Le ofrecemos nuestras más sinceras disculpas por aquel bochornoso día, en el que confundimos eso que ustedes llaman “Pantone” con un champú. Igual, sería mejor que lo llamasen “paleta de colores” no entendemos por qué tienen que hacerlo tan complicado.

3.- Discúlpennos por pedirles varias propuestas, una vez que ya nos han enviado un excelente trabajo en el que no hay nada que criticar. Somos personas selectivas y por lo tanto requerimos variedad de opciones… ¡Que hayamos elegido la primera opción no fue un acto de maldad! Son meramente cosas del destino.

4.- Aquella vez que mi sobrina mandó un correo con una hadita que batía sus alas y desprendía brillos, sentí que el logo de mi empresa debía tener el mismo efecto.

-“GIF”- me dijeron que se llamaba. Luego que el diseñador gráfico me explicó que el movimiento no se podía imprimir, y lo entendí todo… Aunque quedaría muy bonito ¿no? Bueno, igual ofrecemos disculpas por ello.

5.-Lamentamos haberles pedido un JPG editable. Fue un decir… No es que no supiéramos que los JPG no se editan, simplemente no sabíamos la forma correcta de expresar lo que queríamos.

6.-Pero seamos francos, ustedes son muy desconfiados. ¿Por qué necesitan el 50% por adelantado? Igualito le vamos a pagar… Aunque algunas veces hayamos tardado ¡es mejor tarde que nunca!

7.- Entiendan que no podemos comprender por qué cobran tan caro una cosa chiquitica, que realizan rapidito ¡hasta uno mismo lo puede hacer! Pero si le generamos molestias, disculpémonos por eso.

8.- Finalmente, nos disculpamos por exigirle nuestros pedidos “para ayer”, no es que se los asignemos con prisa, es que ustedes deben trabajar con mayor rapidez.

¡Feliz día diseñadores!

DesdeLaPlaza.com /ABD